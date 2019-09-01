سعر الذهب اليوم الأحد 1/9/2019 في مصر والإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 01-9-2019 حالة من الإرتفاع المتواصل، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً في مبلغ 702 جنيه، بينما سجل عيار 18 قيمة 602 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5700 جنيه، وكيلو الذهب سجل سعر 802.857 جنيه، كما سجلت أوقية الذهب قيمة 1519 دولار.

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سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 183.38 ريال $48.89 سعر الذهب عيار 22 168.10 ريال $44.82 سعر الذهب عيار 21 160.46 ريال $42.78 سعر الذهب عيار 18 137.54 ريال $36.67 سعر الذهب عيار 14 106.97 ريال $28.52 سعر الذهب عيار 12 91.69 ريال $24.45 سعر أوقية الذهب 5,703 ريال $1,521 سعر جنيه الذهب 1,284 ريال $342.27 سعر كيلو الذهب 183,379 ريال $48,894

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر