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سعر الذهب اليوم الأحد 1/9/2019 في مصر والإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية

كتب حنان الزهيريفي آخر تحديث
سعر الذهب اليوم الأحد 1/9/2019 في مصر والإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية
سعر الذهب في السعودية اليوم

شهد  سعر الذهب اليوم الأحد 01-9-2019 حالة من الإرتفاع المتواصل، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً في مبلغ 702 جنيه، بينما سجل عيار 18 قيمة 602 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5700 جنيه، وكيلو الذهب سجل سعر 802.857 جنيه، كما سجلت أوقية الذهب قيمة 1519 دولار.

ومن خلال حرصنا في موقع “كلمة دوت أورج” سوف نتابع معكم بصفة دائمة ومستمرة أسعار المعدن الأصفر اليوم في محلات الصاغة المصرية وفي السوق المحل للملة العربية السعودية، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد.

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24183.38 ريال$48.89
سعر الذهب عيار 22168.10 ريال$44.82
سعر الذهب عيار 21160.46 ريال$42.78
سعر الذهب عيار 18137.54 ريال$36.67
سعر الذهب عيار 14106.97 ريال$28.52
سعر الذهب عيار 1291.69 ريال$24.45
سعر أوقية الذهب5,703 ريال$1,521
سعر جنيه الذهب1,284 ريال$342.27
سعر كيلو الذهب183,379 ريال$48,894

زلزال يضرب سعر الدواجن اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 في المزارع و أسعار اللحوم تنخفض بمقدار 6 جنيهات

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

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سعر الذهب في السعودية اليوم

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24183.38 ريال$48.89
سعر الذهب عيار 22168.10 ريال$44.82
سعر الذهب عيار 21160.46 ريال$42.78
سعر الذهب عيار 18137.54 ريال$36.67
سعر الذهب عيار 14106.97 ريال$28.52
سعر الذهب عيار 1291.69 ريال$24.45
سعر أوقية الذهب5,703 ريال$1,521
سعر جنيه الذهب1,284 ريال$342.27
سعر كيلو الذهب183,379 ريال$48,894

المؤشر العام لأسعار الذهب فى السعودية

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أسعار الذهب اليوم في الأمارات المتحدة

الوحدةدرهم اماراتيدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24179.59 درهم$48.89
سعر الذهب عيار 22164.62 درهم$44.82
اسعار الذهب عيار 21157.14 درهم$42.78
اسعار الذهب عيار 18134.69 درهم$36.67
سعر الذهب عيار 14104.76 درهم$28.52
سعر الذهب عيار 1289.79 درهم$24.45
اسعار أوقية الذهب5,585 درهم$1,521
اسعار جنيه الذهب1,257 درهم$342.27
اسعار كيلو الذهب179,589 درهم$48,894

المؤشر العام لاسعار الذهب في الامارات

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عن الكاتب

حنان الزهيري

مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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