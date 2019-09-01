سعر الذهب اليوم الأحد 1-9-2019 في مصر والسعودية

استقر سعر الذهب اليوم في مصر عند نفس المتوسطات التي سجلها المعدن الأصفر في محلات الصاغة أمس، وذلك تزامناً مع العطلة الإسبوعية بمحلات الصاغة، حيث استقر سعر أوقية الذهب عند 1520 دولار بعد بلوغه خلال الأيام القليلة السابقة إلى 1545 دولار وهو أعلى سعر سجلته الأوقية حتى الآن، وقد سجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات بنحو 5632 جنيه.













سعر الذهب اليوم

حالة من الاستقرار سادت على كافة أعيرة الذهب في محلات الصاغة مقارنةً بتقرير أسعار الذهب أمس، حيث سجل عيار 18 للجرام 603.5 جنيه للجرام، بينما سجل عيار 24 مقابل الجرام الواحد 804.5 جنيه، وسجل عيار 21 للجرام 704 جنيه، وإليكم أحدث أسعار الذهب في محلات الصاغة:







العيار سعر الجرام بالجنيه المصري عيار 24 804.5 عيار 21 704 عيار 18 603.5 الجنيه الذهب 5632 أوقية الذهب 1520 دولار

وتراوح سعر الجرام فئة عيار 22 ما بين 735 جنيه إلى 738 جنيه، وسجلت أونصة الذهب ما بين 24,951 إلى 25,022 جنيه، وبلغ سعر عيار 14 للجرام ما بين 468 إلى 469 للجرام.







أسعار الذهب اليوم في السعودية

بالتزامن مع استقرار سعر الأوقية عالمياً سجلت كافة أعيرة الذهب بالمملكة العربية السعودية استقرار عند نفس متوسطات أمس، حيث سجلت أوقية الذهب مقابل الريال السعودي 5703 جنيه، وسجل الجنيه الذهب وفق آخر تقارير 1284 ريال، جديراً بالذكر أن سعر الجنيه الذهب قد تخطي حاجز ال 1300 ريال خلال تعاملات الشهر الماضي.