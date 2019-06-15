نتابع معكم سعر الذهب اليوم الأحد 16-6-2019 تعرف على أسعار جميع الأعيرة خلال تعاملات اليوم، تعد أخبار وأسعار الذهب من أهم السلع لما له من دور هام مؤثر في الحياة الاقتصادية بشكل عام ويبحث عنه فئة كبيرة من المصريين بشكل يومي مثل أصحاب محلات الصاغة، والمقبلين على الزواج حديثاً، وبعض المستثمرين الذين يجدون ملاذ اَمن لادخار أموالهم فيه، ويعيش المعدن الأصفر خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار بين هبوط وصعود، ويتأثر سعر الذهب بسعر الدولار في البنوك، وكذلك براميل النفط والبورصات العالمية، إلى جانب خضوعه لحالة للعرض والطلب.

سعر الذهب اليوم الأحد 16-6-2019

تعيش أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب خاصة بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار، ومن المحتمل أن يستمر الذهب هذه الفترة في حالة الصعود، وذلك نظراً لكثرة مناسبات الخطوبة والزواج ثم يعاود الاستقرار والهبوط تبعاً لقانون العرض والطلب، وقد سجلت أوقية الذهب اليوم قيمة 1341 دولار.

العيار السعر مقابل الجنيه المصري السعر مقابل الدولار الأمريكي عيار 24 720 41.6$ عيار 21 630 35.24$ عيار 18 540 30$ الجنيه الذهب 5122 186.5$ سعر أوقية الذهب ___ 1341$ سعر الدولار اليوم 16.78 1$

العوامل المؤثرة على سعر الذهب في مصر

وتتغير أسعار الذهب بشكل يومي، حيث يرتفع يوماً وينخفض يوماً آخر، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من أهمها أن سعر الذهب في مصر وفي العالم يتحدد بناء على عدة عوامل بينها اتجاهات المستثمرين، وسعر الدولار في البنوك المصرية، والاحتياطي الموجود من الذهب في البنوك المركزية، إضافة كذلك إلى أسعار البترول وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر.

اَخر أخبار أسعار الذهب اليوم في مصر

تشهد أسعار الذهب في مصر خلال هذه الأيام حالة من التذبذب بين ارتفاع في بعض الأحيان وانخفاض مفاجئ بعدها بساعات قليلة، ويرجع السبب في ذلك إلى تغير حالة العرض والطلب خلال هذه الفترة بسبب كثر حالات الخطوبة والأفراح، وقد سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مبلغ 630 جنيه مصري بدون مصنعية، أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد بلغ قيمة 1522 جنيه.

خلال هذه الأيام حالة من التذبذب بين ارتفاع في بعض الأحيان وانخفاض مفاجئ بعدها بساعات قليلة، ويرجع السبب في ذلك إلى تغير حالة العرض والطلب خلال هذه الفترة بسبب كثر حالات الخطوبة والأفراح، وقد سجل عيار 21 مبلغ 630 جنيه مصري بدون مصنعية، أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد بلغ قيمة 1522 جنيه. نراقب معكم أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات اليومية حيث استقرت الأسعار في الأسواق العالمية ومحلات الصاغة عند نفس المستوى.

نرحب بتعليقاتكم بتوقعكم لأسعار الذهب في مصر خلال الساعات القادمة.