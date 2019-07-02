الأصفر يرتفع من جديد.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 3-7-2019 في مصر والسعودية

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر عقب استقرار مساء أمس الثلاثاء، بعد أن سجلت الأوقية في تعاملات الأربعاء 1419 دولار، لتتأثر كافة أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر، وسجل عيار 21 الأبرز في مصر بنحو 650 جنيه مقابل الجرام، بينما سجل عيار 18 ارتفاع جديد ليُسجل الآن 557 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من الذهب فئة عيار 21 بنحو 5200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفاع جديد على كافة أعيرة الذهب، عقب انخفاض مساء أمس بنحو 2 %، ويأتي أبرز أسباب إنخفاض سعر الذهب تحديداً بعد اتفاق أمريكا والصين باستئناف المحادثات التجارية، بينما ارتفعت أسعار الذهب في السعودية بفروق طفيفة عن تعاملات أمس، وسجل عيار 21 للجرام 146.39 ريال، بينما بلغ متوسط سعر الأوقية مقابل الريال بنحو 5222 ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم

مع التذبذبات التي أصبح يشهدها المعدن الأصفر، نتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج سعر الذهب اليوم يومياً ويتم تحديث الأسعار على مدار التعاملات اليومية حالة وجود تغييرات جديدة في سعر الأوقية عالمياً، الجدير بالذكر أن سعر الذهب الأسبوع الماضي قد شهد أعلى مستوي له منذ عام 2013، وإليكم جدول سعر الذهب في مصر بدون قيمة المصنعية.

الوحدة السعر بالجنيه لكل جرام عيار 24 741 إلى 743 عيار 21 648 إلى 650 عيار 18 555 إلى 557 الجنيه الذهب 5,184 إلى 5,200 أوقية الذهب 1419 دولار

وقد سجل عيار 22 بدون المصنعية ولكل جرام من 679 إلى 681 جنيه، بينما سجل عيار 12 للجرام ما بين 370 إلى 371جنيه، وقد تشهد الأسعار السابقة تفاوت قليل من محل صائغ لأخر.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

تباين سعر الذهب في السعودية مع تعاملات الأربعاء، ووفق أخر تحديثات سجل عيار 24 للجرام 171.15 ريال بدلاً من170.59 ريال في تعاملات أمس الإثنين، بينما سجلت الأوقية مقابل الدولار الأمريكي في المملكة 1419 دولار، وبلغ عيار 21 بنحو149.76 ريال للجرام الواحد.

الأسعار غير شاملة قيمة المنصعية، والتي تختلف طبقاً لحجم المشغولات وماركة الذهب، أي أن قيمة المصنعية ليس لها ضوابط ثابته كما يعتقد البعض، ونتابع معكم أسعار الذهب في مصر والسعودية على مدار تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر الذهب اليوم في الإمارات

سجلت أسعار الذهب في الإمارات مع تعاملات الأربعاء ارتفاع طفيف، حيث سجل عيار 21 للجرام بنحو 146.66 درهم، وبلغ متوسط الأوقية في الإمارات بنحو 1419 دولار وبالدرهم الإماراتي سجلت الأوقية 5213 درهم، وبلغ سعر عيار 24 بنحو 167.61 درهم مقابل الجرام الواحد، والجنيه الذهب في أحدث تقارير سجل 1173 درهم.