سعر الذهب اليوم الأربعاء|حالة تذبذب في أسعار المعدن الأصفر في محلات الصاغة اليوم

سعر الذهب اليوم الأربعاء،،سعر الذهب في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة هو أمر يهم فئة ليست قليلة في جمهورية مصر العربية، حيث أن سعر الذهب اليوم يشغل كل من الشباب المقبلون علي الزواج، المستثمرين في مجال المعدن الأصفر، كما يهم أيضا المدخرون الذين يدخرون أموالهم في هيئة المعدن الأصفر، لذلك تختص تلك المالة بنقل أسعار الذهب في مصر وحالة أستقرار سعر المعدن الأصفر من عدمه، وماهي العوامل المؤثرة في تسعيره.

سعر الذهب اليوم الأربعاء في محلات الصاغة المصرية

بحافظ سعر الذهب اليوم الأربعاء علي حالة شبه الاستقرار التي يعاني منها المعن الأصفر بشكل عام في محلات الصاغة منذ شهور، إذا ماذا تعني حالة شبه الاستقرار التي حافظ عليها سعر الذهب في الأوان الأخيرة، تعني كلمة شبه الاستقرار أي تذبذب بسيط في سعر المعدن الأصفر أي يتراوح السعر كل بضعة أيام عن السعر الأصلي بزيادة بسيطة أو بانخفاض طفيف،ويأتي سعر الذهب اليوم الأربعاء بدون عمولة و مصنعية (يضاف مصنعية وضريبة للأسعار مرفقة أدناه من 30 وحتي 65 جنية بحد أقصي في محلات الصاغة) كالتالي:

سجل عيار 24 سعر: 741.95 للجرام.

سجل عيار 22 سعر: 680.37 للجرام.

سجل عيار 21 سعر: 649.20للجرام.

سجل عيار 18 سعر: 556.46 للجرام.

العوامل المؤثرة في تسعير سعر الذهب

يعد التغير والتذبذب في سعر الدولار في مصر هو أحد أسباب تغير سعر الذهب ، كما يتأثر سعر الذهب بحالة العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية، كما أن سعر المعدن الأصفر لا يقتصر تسعيره علي العوامل الداخلية فقط بل أنه يتأثر بسعر أوقية الذهب العالمية، بالإضافة إلي مجموعة عوامل خارجية أخري بشأنها أن تؤثر علي أسعار الذهب في مصر.