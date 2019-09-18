سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 18/9/2019 في مصر و السعودية
سعر الذهب اليوم الأربعاء المٌوافق 18/9/2019 نعرضه لحضراتكم في هذا الموضوع ، حيث شهد سعر الذهب ثباتاً في السعر منذ البارحه، حيث سجل عيار 24 حوالي 777 كأدنى سعر و 779 كأعلى سعر بدون المصنعية كما بلغ سعر الجنيه الذهب من 5,440 إلى 5,456 جنيهاً مصرياً .
سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر بدون المصنعية نعرض لكم الحد الأدنى و الأعلى من السعر .
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري بدون مصنعية
|عيار 24
|777 إلى 779
|عيار 22
|712 إلى 714
|عيار 21
|680 إلى 682
|عيار 18
|583 إلى 585
|عيار 14
|453 إلى 455
|عيار 12
|389 إلى 390
|الاونصة
|24,169 إلى 24,240
|الجنيه الذهب
|5,440 إلى 5,456
|الكيلو
|777,143 إلى 779,429
سعر الذهب بالمصنعية في مصر كمتوسط من سعر السوق
سوف يهمك:
سعر الذهب اليوم شهد ثباتاً وسجل مثل أسعار الذهب يوم أمس الأربعاء .
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|سعر الذهب عيار 24
|788.92 جنيه
|$48.30
|سعر الذهب عيار 22
|723.18 جنيه
|$44.28
|سعر الذهب عيار 21
|690.32 جنيه
|$42.27
|سعر الذهب عيار 18
|591.70 جنيه
|$36.23
|سعر الذهب عيار 14
|460.21 جنيه
|$28.18
|سعر الذهب عيار 12
|394.46 جنيه
|$24.15
|سعر الذهب عيار 9
|295.85 جنيه
|$18.11
|سعر أوقية الذهب
|24,535 جنيه
|$1,502
|اسعار جنيه الذهب
|5,523 جنيه
|$338.12
|اسعار كيلو الذهب
|788,921 جنيه
|$48,302
سعر الذهب في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودي
|دولار أمريكي
|سعر الذهب عيار 24
|181.19 ريال
|$48.30
|سعر الذهب عيار 22
|166.09 ريال
|$44.28
|سعر الذهب عيار 21
|158.54 ريال
|$42.27
|سعر الذهب عيار 18
|135.89 ريال
|$36.23
|سعر الذهب عيار 14
|105.69 ريال
|$28.18
|سعر الذهب عيار 12
|90.59 ريال
|$24.15
|سعر أوقية الذهب
|5,635 ريال
|$1,502
|سعر جنيه الذهب
|1,268 ريال
|$338.12
|سعر كيلو الذهب
|181,189 ريال
|$48,302
لم يتحرك السعر عن يوم أمس سواء إنخفاضاً أو إرتفاعاً .