سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 18/9/2019 في مصر و السعودية

سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 18/9/2019 في مصر و السعودية

سعر الذهب اليوم الأربعاء المٌوافق 18/9/2019 نعرضه لحضراتكم في هذا الموضوع ، حيث شهد سعر الذهب ثباتاً في السعر منذ البارحه، حيث سجل عيار 24 حوالي 777 كأدنى سعر و 779 كأعلى سعر بدون المصنعية كما بلغ سعر الجنيه الذهب من 5,440 إلى 5,456 جنيهاً مصرياً .







سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بدون المصنعية نعرض لكم الحد الأدنى و الأعلى من السعر .







الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري بدون مصنعية عيار 24 777 إلى 779 عيار 22 712 إلى 714 عيار 21 680 إلى 682 عيار 18 583 إلى 585 عيار 14 453 إلى 455 عيار 12 389 إلى 390 الاونصة 24,169 إلى 24,240 الجنيه الذهب 5,440 إلى 5,456 الكيلو 777,143 إلى 779,429

سعر الذهب بالمصنعية في مصر كمتوسط من سعر السوق

سعر الذهب اليوم شهد ثباتاً وسجل مثل أسعار الذهب يوم أمس الأربعاء .

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 788.92 جنيه $48.30 سعر الذهب عيار 22 723.18 جنيه $44.28 سعر الذهب عيار 21 690.32 جنيه $42.27 سعر الذهب عيار 18 591.70 جنيه $36.23 سعر الذهب عيار 14 460.21 جنيه $28.18 سعر الذهب عيار 12 394.46 جنيه $24.15 سعر الذهب عيار 9 295.85 جنيه $18.11 سعر أوقية الذهب 24,535 جنيه $1,502 اسعار جنيه الذهب 5,523 جنيه $338.12 اسعار كيلو الذهب 788,921 جنيه $48,302







سعر الذهب في السعودية

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 181.19 ريال $48.30 سعر الذهب عيار 22 166.09 ريال $44.28 سعر الذهب عيار 21 158.54 ريال $42.27 سعر الذهب عيار 18 135.89 ريال $36.23 سعر الذهب عيار 14 105.69 ريال $28.18 سعر الذهب عيار 12 90.59 ريال $24.15 سعر أوقية الذهب 5,635 ريال $1,502 سعر جنيه الذهب 1,268 ريال $338.12 سعر كيلو الذهب 181,189 ريال $48,302

لم يتحرك السعر عن يوم أمس سواء إنخفاضاً أو إرتفاعاً .