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أخبار إقتصادية

سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 18/9/2019 في مصر و السعودية

بواسطة نبيل عامر 0
سعر الذهب اليوم سعر الذهب الان

سعر الذهب اليوم الأربعاء المٌوافق 18/9/2019 نعرضه لحضراتكم في هذا الموضوع ، حيث شهد سعر الذهب ثباتاً في السعر منذ البارحه، حيث سجل عيار 24 حوالي 777 كأدنى سعر و 779 كأعلى سعر بدون المصنعية كما بلغ سعر الجنيه الذهب من 5,440 إلى 5,456 جنيهاً مصرياً .

 

 



سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بدون المصنعية نعرض لكم الحد الأدنى و الأعلى من السعر .



الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري بدون مصنعية
عيار 24777 إلى 779
عيار 22712 إلى 714
عيار 21680 إلى 682
عيار 18583 إلى 585
عيار 14453 إلى 455
عيار 12389 إلى 390
الاونصة24,169 إلى 24,240
الجنيه الذهب5,440 إلى 5,456
الكيلو777,143 إلى 779,429

 

سعر الذهب بالمصنعية في مصر كمتوسط من سعر  السوق

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هبوط سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 خلال تعاملات فترة الظهيرة…

سعر الذهب اليوم شهد ثباتاً وسجل مثل  أسعار الذهب يوم أمس الأربعاء .

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24788.92 جنيه$48.30
سعر الذهب عيار 22723.18 جنيه$44.28
سعر الذهب عيار 21690.32 جنيه$42.27
سعر الذهب عيار 18591.70 جنيه$36.23
سعر الذهب عيار 14460.21 جنيه$28.18
سعر الذهب عيار 12394.46 جنيه$24.15
سعر الذهب عيار 9295.85 جنيه$18.11
سعر أوقية الذهب24,535 جنيه$1,502
اسعار جنيه الذهب5,523 جنيه$338.12
اسعار كيلو الذهب788,921 جنيه$48,302


سعر الذهب في السعودية

الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24181.19 ريال$48.30
سعر الذهب عيار 22166.09 ريال$44.28
سعر الذهب عيار 21158.54 ريال$42.27
سعر الذهب عيار 18135.89 ريال$36.23
سعر الذهب عيار 14105.69 ريال$28.18
سعر الذهب عيار 1290.59 ريال$24.15
سعر أوقية الذهب5,635 ريال$1,502
سعر جنيه الذهب1,268 ريال$338.12
سعر كيلو الذهب181,189 ريال$48,302

لم يتحرك السعر عن يوم أمس سواء إنخفاضاً أو إرتفاعاً .



نبيل عامر

    نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه



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