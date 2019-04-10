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سعر الذهب اليوم الأربعاء 10 أبريل 2019 في مصر

كتب مروة عبد الرحمن آخر تحديث

أسعار الذهب في مصر في تغييرات دائمة، وتكون ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم  الأربعاء 10/4/2019،  نوع من الاستقرار النسبي، حيث سجل سعر الجرام عيار 24 710 جنيه مصر، وسعر الذهب في مصر، يتأثر بالتطورات في السوق العالمي، وبسعر صرف الدولار في البنوك، كما أن قطاع كبير من الناس،  يهتم بمتابعة سعر الذهب يوميا، لما له من تأثير هام على أمور حياته، منهم المستثمرين، ورجال الأعمال، والتجار، والمقبلين على الزواج، والنساء من محبي اقتناء الذهب، ومن يقوم بشراءه ثم ادخارها.

لذلك سنقدم لكم متابعة مستمرة لسعر الذهب في مصر، ويشهد السعر الذهب هذه الأيام، حالة مضطربة ما بين الاستقرار النسبي، والارتفاع الطفيف، حيث سجلت أوقية الذهب  1,298 دولار.

أسعار الذهب في مصر

عيار الذهبالسعر بالجنيه المصرى السعر بالدولار الأمريكى
الذهب عيار 24717 جنيه
الذهب عيار 22658 جنيه
الذهب عيار 21631 جنيه
الذهب عيار 18540 جنية
الذهب عيار 14421 جنيه
الذهب عيار 12364 جنيه
أوقية الذهب22,314 جنيه$1,298
الجنيه الذهب5000 جنيه$290.29
كيلو الذهب712.286

جنيه

 

متابعات خاصة بسعر الذهب عالميا

  • وصل سعر أوقية الذهب إلى 1,298 دولار  ، أما سعر كيلو الذهب 717,503 جنيه، وسعر الجنيه الذهب سجل 5000 جنيه  .
  • يختلف سعر الذهب لعدة عوامل، منها ثمن المصنعية، والدمغة التي تضاف للذهب لدى الصاغة، واختلاف أعيرة الذهب، واختلاف التجار، ولكن الأسعار المتفاوتة تكون طفيفة، حيث تتراوح ما بين 50 قرش إلى 3 جنيهات.
  • تنبع أهمية أسعار الذهب عالميا، بكونه المتحكم في قيمة العملات، لذلك يعد الذهب أكثر أهمية من العملات المالية.
  • لا أحد يستطيع توقع أسعار الذهب في الفترة المقبلة، نظرا لما تشهده من تذبذبا واضحا، ما بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار.

وسنقدم لكم من خلال موقعنا كلمة دوت أورج، متابعة مستمرة لأسعار الذهب في مصر، وأسعار الذهب عالميا، وسعر أوقية الذهب، لذلك يمكنكم حفظ الصفحة ومتابعتها بشكل يومي، لمعرفة الأسعار بشكل مستمر.

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عن الكاتب

مروة عبد الرحمن

أعشق الكتابة، والسفر، والمغامرات الجديدة، تخرجت من كلية الأداب، قسم الإعلام، وأحلم بالسفر حول العالم.

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