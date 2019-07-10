سعر الذهب اليوم الأربعاء 10 يوليو 2019 في محلات الصاغة.. ويقفز المعدن الأصفر بعض الجنيهات

شهدت أسعار الذهب اختلافات بسيطة على مدار اليوم؛ نتيجة للتغييرات التي تطرأ بشكل مستمر على أسعار العملة الخضراء “الدولار”، الذي أصبح سعره مستقراً بعض الشئ في الآونة الأخيرة في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، إلى جانب بعض الاضطرابات في الاقتصاد العالمي، وقد أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية شعبة الذهب «الدكتور ناجي باقي»، أن سعر المعدن الأصفر قد زاد 140% مضاهاة بالأسعار التي كان عليها منذ ثلاثة أعوام من الآن.

سعر الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب اليوم لمختلفة الأعيرة، حالة قفز من السعر الذي كان عليه بالآمس، حيث سجل الذهب اليوم السعر الآتي:

العيار أسعار جرام الذهب بالجنيه المصري أسعار جرام الذهب بالدولار جرام عيار 24 753.54 45.34 $ جرام عيار 22 691 41.58 جرام عيار 21 659.35 39.67 جرام عيار 18 565.15 34 جرام عيار 14 439.31 26.43 جرام عيار 10 314.23 18.91

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر

العيار اسعار اوقية الذهب بالجنيه المصرى (EGP) اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) اوقية عيار 24 23,437.69 EGP 1,410.21 USD اوقية عيار 22 21,492.36 EGP 1,293.16 USD اوقية عيار 21 20,507.98 EGP 1,233.93 USD اوقية عيار 18 17,578.27 EGP 1,057.66 USD اوقية عيار 14 13,664.17 EGP 822.15 USD اوقية عيار 10 9,773.52 EGP 588.06 USD

سعر الجنيه الذهب اليوم

العيار سعر جنيه ذهب الذهب بالالجنيه المصرى (EGP) سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) جنيه ذهب عيار 24 6,019.31 EGP 362.17 USD جنيه ذهب عيار 22 5,519.71 EGP 332.11 USD جنيه ذهب عيار 21 5,266.90 EGP 316.90 USD جنيه ذهب عيار 18 4,514.48 EGP 271.63 USD جنيه ذهب عيار 14 3,509.26 EGP 211.15 USD جنيه ذهب عيار 10 2,510.05 EGP 151.03 USD

سعر كيلو الذهب اليوم

العيار اسعار كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) كيلو جرام عيار 24 753,539.22 EGP 45,339.30 USD كيلو جرام عيار 22 690,995.46 EGP 41,576.14 USD كيلو جرام عيار 21 659,346.82 EGP 39,671.89 USD كيلو جرام عيار 18 565,154.41 EGP 34,004.48 USD كيلو جرام عيار 14 439,313.36 EGP 26,432.81 USD كيلو جرام عيار 10 314,225.85 EGP 18,906.49 USD

أسعار الذهب في مصر في أخر 10 أيام