سعر الذهب اليوم الأربعاء 10 يوليو 2019 في محلات الصاغة.. ويقفز المعدن الأصفر بعض الجنيهات

شهدت أسعار الذهب اختلافات بسيطة على مدار اليوم؛ نتيجة للتغييرات التي تطرأ بشكل مستمر على أسعار العملة الخضراء “الدولار”، الذي أصبح سعره مستقراً بعض الشئ في الآونة الأخيرة في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، إلى جانب بعض الاضطرابات في الاقتصاد العالمي، وقد أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية شعبة الذهب «الدكتور ناجي باقي»، أن سعر المعدن الأصفر قد زاد 140% مضاهاة بالأسعار التي كان عليها منذ ثلاثة أعوام من الآن.
سعر الذهب اليوم
وشهدت أسعار الذهب اليوم لمختلفة الأعيرة، حالة قفز من السعر الذي كان عليه بالآمس، حيث سجل الذهب اليوم السعر الآتي:
|العيار
|أسعار جرام الذهب بالجنيه المصري
|أسعار جرام الذهب بالدولار
|جرام عيار 24
|753.54
|45.34 $
|جرام عيار 22
|691
|41.58
|جرام عيار 21
|659.35
|39.67
|جرام عيار 18
|565.15
|34
|جرام عيار 14
|439.31
|26.43
|جرام عيار 10
|314.23
|18.91
سعر أوقية الذهب اليوم في مصر
|العيار
|اسعار اوقية الذهب بالجنيه المصرى (EGP)
|اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD)
|اوقية عيار 24
|23,437.69 EGP
|1,410.21 USD
|اوقية عيار 22
|21,492.36 EGP
|1,293.16 USD
|اوقية عيار 21
|20,507.98 EGP
|1,233.93 USD
|اوقية عيار 18
|17,578.27 EGP
|1,057.66 USD
|اوقية عيار 14
|13,664.17 EGP
|822.15 USD
|اوقية عيار 10
|9,773.52 EGP
|588.06 USD
سعر الجنيه الذهب اليوم
|العيار
|سعر جنيه ذهب الذهب بالالجنيه المصرى (EGP)
|سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD)
|جنيه ذهب عيار 24
|6,019.31 EGP
|362.17 USD
|جنيه ذهب عيار 22
|5,519.71 EGP
|332.11 USD
|جنيه ذهب عيار 21
|5,266.90 EGP
|316.90 USD
|جنيه ذهب عيار 18
|4,514.48 EGP
|271.63 USD
|جنيه ذهب عيار 14
|3,509.26 EGP
|211.15 USD
|جنيه ذهب عيار 10
|2,510.05 EGP
|151.03 USD
سعر كيلو الذهب اليوم
|العيار
|اسعار كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP)
|اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD)
|كيلو جرام عيار 24
|753,539.22 EGP
|45,339.30 USD
|كيلو جرام عيار 22
|690,995.46 EGP
|41,576.14 USD
|كيلو جرام عيار 21
|659,346.82 EGP
|39,671.89 USD
|كيلو جرام عيار 18
|565,154.41 EGP
|34,004.48 USD
|كيلو جرام عيار 14
|439,313.36 EGP
|26,432.81 USD
|كيلو جرام عيار 10
|314,225.85 EGP
|18,906.49 USD
أسعار الذهب في مصر في أخر 10 أيام
|التاريخ
|العيار
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 10
|10 يوليو
|753.54
|659.35
|565.15
|439.31
|314.23
|09 يوليو
|745.22
|652.07
|558.92
|434.47
|310.76
|08 يوليو
|744.59
|651.52
|558.44
|434.10
|310.49
|07 يوليو
|746.19
|652.92
|559.64
|435.03
|311.16
|06 يوليو
|747.67
|654.22
|560.76
|435.89
|311.78
|05 يوليو
|747.67
|654.22
|560.76
|435.89
|311.78
|04 يوليو
|759.79
|664.81
|569.84
|442.96
|316.83
|03 يوليو
|757.89
|663.16
|568.42
|441.85
|316.04
|02 يوليو
|765.76
|670.04
|574.32
|446.44
|319.32
|01 يوليو 2019
|744.40
|651.35
|558.30
|433.99
|310.42
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