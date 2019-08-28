سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-8-2019 في محلات الصاغة

واصل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعه بمحلات الصاغة بشكل طفيف، نتيجة لإرتفاع قيمة الأوقية التي سجلت في الوقت الحالي 1542 دولار، لتتأثر كافة أعيرة الذهب وترتفع أسعار الذهب بنحو جنيه واحد للجرام مقارنةً بالأسعار التي اختتمت بها محلات الصاغة مساء أمس الثلاثاء، وسجل عيار 21 وفق أحدث تقارير بنحو 710 جنيه للجرام، وتوقع أمير رزق عضو شعبة تجار الذهب بأن الأصفر سوف يواصل ارتفاعه ويُسجل 900 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاع طفيف بقيمة جنيه للجرام، ليُسجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من الذهب بنحو 5680 جنيه، بينما سجل عيار 18 للجرام 609 جنيه بدون قيمة المصنعية، وسجل عيار 24 للجرام في أحدث تقارير من محلات الصاغة بنحو 811 جنيه.

الوحدة سعر الجرام بالجنيه المصري عيار 24 811 عيار 21 710 عيار 18 609 الجنيه الذهب 5680 أوقية الذهب 1542 دولار

يُذكر أيضاً أن عيار 21 الذي يُسجل الآن 710 جنيه للجرام هو أعلى سعر للجرام في تاريخ مصر، ونتابع معكم أسعار الذهب بشكل يومي عبر موقعنا كلمة دوت أورج.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي

نتابع معكم سعر الذهب اليوم في مصر ولكن بدون قيمة المصنعية لكافة أعيرة الذهب بمحلات الصاغة من خلال جدول يتضمن متوسط أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون المصنعية، وكذلك متوسط أسعار الأصفر في أسواق المال، وأسعار الذهب في مصر خلال الأيام القليلة الماضية ويتم تحديثها بشكل تلقائي.