سعر الذهب اليوم الأربعاء 31-7-2019 في محلات الصاغة

سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء ارتفاع جديد على كافة أعيرة الذهب بمحلات الصاغة في مصر بنحو جنيهان للجرام بالتزامن مع ارتفاع أوقية الذهب بنحو 3 دولار مقارنةً بسعرها في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، حيث سجلت أوقية الذهب وفق آخر تقرير حتى الآن 1431 دولار، ليتراوح سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من الذهب فئة عيار 21 ما بين 5240 إلى 5256 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في تغطية يومية عبر موقع كلمة دوت أورج نتابعه معكم على مدار التعاملات اليومية، حيث تراوح سعر عيار 22 ما بين 686 إلى 688 جنيه للجرام الواحد، بينما سجل عيار 21 للجرام ما بين 655 إلى 657 جنيه، وتراوح سعر الجرام لعيار 18 ما بين 561 إلي 563 جنيه.

الوحدة السعر بالجنيه المصري عيار 24 749 إلى 751 عيار 22 686 إلى 688 عيار 21 655 إلى 657 عيار 18 561 إلى 563 عيار 14 437 إلى 438 عيار 12 374 إلى 375 الأونصة 23,281 إلى 23,352 الجنيه الذهب 5,240 إلى 5,256 كيلو الذهب 748,571 إلى 750,857

جدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر بتعاملات أمس قد سجلت ارتفاع بنحو 3 جنيه للجرام عقب ارتفاع الأوقية بنحو 10 دولار، علماً بأن كافة أعيرة الذهب في الجدول السابق بدون قيمة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية ارتفاع طفيف للغاية وبلغ عيار 21 وفق آخر تقارير 151.07 ريال للجرام الواحد، بينما سجل عيار 18 للجرام 129.48 ريال، وإليكم جدول أحدث أسعار الذهب بالسعودية.

وقد سجل عيار 18 للجرام 129.48 ريال، وسجل عيار 14 مقابل الجرام 100.71 ريال، بينما سجلت أوقية الذهب مقابل الريال السعودي بنحو 5369 ريال، الأسعار وفق آخر تقارير حتى الآن، ويتم تحديثها على مدار اليوم حالة وجود تغييرات جديدة في قيمة المعدن الأصفر عالمياً.