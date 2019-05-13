سعر الذهب اليوم الإثنين 13-5-2019 يشهد تراجع جديد وعيار 24 يُسجل 699 جنيه للجرام

شهد سعر الذهب اليوم الإثنين مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الإثنين انخفاض جديد في قيمة أعيرة الذهب في مصر، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم تراجع جديد بنحو جنيهان للعيار الواحد، ليسجل عيار 21 الأكثر إقبالاً في محلات الصاغة عند 612 جنية مقابل الجرام الواحد، وذلك بدون إضافة المصنعية التي تختلف طبقاً لعدة عوامل أخري، من أهمها حجم المشغولات، فيما سجلت الأوقية 1283 دولار وفق آخر تقارير حتى الوقت الحالي.

سعر الذهب اليوم

منذ قرار تعويم الجنية المصري أمام العملات الأخري، وارتفاع قيمة الدولار في البنوك، شهدت أسعار الذهب اليوم لفترات طويلة حالة من التغييرات المستمرة في سعر الذهب أكثر من مرة يومياً، ووفق آخر تقارير سجل الجنية الذهب 4896 جنية تزامناً مع أسعار أوقية الذهب، وإليكم جدول أسعار الذهب اليوم مُحدث.

العيار السعر مقابل الجنية المصري عيار 24 699 عيار 21 612 عيار 18 524.5 الجنية الذهب 4896 أوقية الذهب 1283 دولار

علماً بأن أسعار الذهب في الجدول السابق بدون إضافة المصنعية، وسوف نتابع معكم سعر الذهب اليوم على مدار اليوم لحظة بلحظة ورصد أي حركة في قيمة الذهب في مصر.

أسعار الذهب في مصر

3 عوامل رئيسية تُحدد أسعار الذهب في مصر، يأتي سعر أوقية الذهب في المقام الأول خاصةً بعد الاستقرار الملحوظ الذي أصبح يشهده سعر الدولار اليوم في البنوك، وثانياً يأتي أسعار الدولار اليوم في البنوك، وأخيراً حالة العرض والطلب على شراء أو بيع المعدن الأصفر.