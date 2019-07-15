سعر الذهب اليوم الإثنين 15 يوليو 2019 في محلات الصاغة خلال التعاملات الصباحية

سعر الذهب في مصر بات غير مستقراً بشكل دائم، بخلاف بعض الأيام مثل أمس الأحد، فقد شهد ثباتاً في المعدن الأصفر بعدما ارتفع في بداية الأسبوع الجاري أربعة جنيهات، وجاء ذلك نتيجة لتوقف عمل البورصات العالمية في تلك الأيام، ومن خلال تتبعنا لأسعار الذهب الفترة الماضية، تبين أنه قد صعد ثمنه بنسبة 140% مقارنة بما كان عليه السنوات الأربعة الماضية تقريباً، وبالطبع هناك بعد المؤثرات الخارجية تتحكم في أسعاره مثل الدولار الأمريكي، الذي قد شهد استقراراً نسبياً في الآونة الأخيرة بشكل خاص، والاقتصاد العالمي بشكل عام.

سعر الذهب اليوم الإثنين 15 يوليو 2019

شهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الجاري، بعضاً من الثبات النسبي، وكانت أسعار:

جرام عيار 24 بلغ 753.72 جنيه، بما يعادل 45.36 دولار.

جرام عيار 22 بلغ 691.16 جنيه، بما يعادل 41.59 دولار.

جرام عيار 21 بلغ 659.51 جنيه، بما يعادل 39.69 دولار.

جرام عيار 18 بلغ 565.29 جنيه، بما يعادل 34.02 دولار.

جرام عيار 14 بلغ 439.42 جنيه، بما يعادل 26.44 دولار.

جرام عيار 10 بلغ 314.30 جنيه، بما يعادل 18.91 دولار.

سعر الأوقية اليوم بالجنيه المصري والدولار

العيار اسعار اوقية الذهب بالجنيه المصرى اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى اوقية عيار 24 23,443.34 جنيه 1,410.72 دولار اوقية عيار 22 21,497.55 جنيه 1,293.63 دولار اوقية عيار 21 20,512.93 جنيه 1,234.38 دولار اوقية عيار 18 17,582.51 جنيه 1,058.04 دولار اوقية عيار 14 13,667.47 جنيه 822.45 دولار اوقية عيار 10 9,775.87 جنيه 588.27 دولار

سعر الجنيه الذهب اليوم

جنيه ذهب عيار 24 6,020.76 جنيه 362.30 دولار جنيه ذهب عيار 22 5,521.04 جنيه 332.23 دولار جنيه ذهب عيار 21 5,268.17 جنيه 317.02 دولار جنيه ذهب عيار 18 4,515.57 جنيه 271.73 دولار جنيه ذهب عيار 14 3,510.10 جنيه 211.22 دولار جنيه ذهب عيار 10 2,510.66 جنيه 151.08 دولار

أسعار الذهب طوال أيام شهر يوليو الماضية 2019