تعرف على سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين 17-6-2019 في الأسواق، تعد أخبار وأسعار الذهب من أهم السلع لما له من دور هام مؤثر في الحياة الاقتصادية بشكل عام ويبحث عنه فئة كبيرة من المصريين بشكل يومي مثل أصحاب محلات الصاغة، والمقبلين على الزواج حديثاً، وبعض المستثمرين الذين يجدون ملاذ اَمن لادخار أموالهم فيه، ويعيش المعدن الأصفر خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار بين هبوط وصعود، ويتأثر سعر الذهب بسعر الدولار في البنوك، وكذلك براميل النفط والبورصات العالمية، إلى جانب خضوعه لحالة للعرض والطلب.

تعرف على سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين 17-6-2019

تعيش أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب خاصة بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار، ومن المحتمل أن يستمر الذهب هذه الفترة في حالة الصعود، وذلك نظراً لكثرة مناسبات الخطوبة والزواج ثم يعاود الاستقرار والهبوط تبعاً لقانون العرض والطلب، وقد سجلت أوقية الذهب اليوم قيمة 1340 دولار.

العيار السعر مقابل الجنيه المصري السعر مقابل الدولار الأمريكي عيار 24 718 41.6$ عيار 21 629 35.24$ عيار 18 539 30$ الجنيه الذهب 5111 186.5$ سعر أوقية الذهب ___ 1340$ سعر الدولار اليوم 16.80 1$

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة

يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 50 إلى 65 جنيه باختلاف نوع عيار الذهب وكذلك باختلاف محلات الصاغة من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى اَخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح من 7 إلى 10% من سعر جرام الذهب، وقد تشهد أسعار الذهب بعض التفاوت وذلك من تاجر لآخر، بينما في محلات الصاغة لا يوجد أي تفاوت يمكن ملاحظته، نظراً لارتباط الأسعار بالسعر العالمي، ولا يؤثر هذا التفاوت بشكل عام في السعر النهائي للجرام.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب في مصر

وتتغير أسعار الذهب بشكل يومي، حيث يرتفع يوماً وينخفض يوماً آخر، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من أهمها أن سعر الذهب في مصر وفي العالم يتحدد بناء على عدة عوامل بينها اتجاهات المستثمرين، وسعر الدولار في البنوك المصرية، والاحتياطي الموجود من الذهب في البنوك المركزية، إضافة كذلك إلى أسعار البترول وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر.

اَخر أخبار أسعار الذهب اليوم في مصر

تعيش أسعار الذهب في مصر خلال هذه الفترة حالة من التذبذب بين هبوط في بعض الأحيان وصعود مرة أخرى، وقد سجلت أوقية الذهب اليوم في الأسواق العالمية قيمة 1340$ أي أنها انخفضت بقيمة 1 دولار عن تعاملات الأمس، بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 بسعر 539 جنيه مصر بدون سعر المصنعية التي عادة ما تكون من 8 إلى 12% من سعر الجرام.

نرحب بتعليقاتكم بتوقعكم لأسعار الذهب في مصر خلال الساعات القادمة.