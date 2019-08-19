سعر الذهب اليوم الإثنين 19-8-2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر نستعرضه لكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج بشكل يومي نظراً للتغييرات التي أصبح يشهدها الأصفر من يوم لأخر بسبب ارتفاع الأوقية عالمياً، يُذكر أن أسعار الذهب في مصر قد شهدت ارتفاعات تاريخية خلال الشهر الجاري وتحديداً يوم 14 أغسطس في الوقت الذي بلغت فية قيمة الأوقية 1520 دولار، بينما سجل متوسط سعر الأوقية في الوقت الحالي طبقاً لآخر تقارير 1508 دولار.

توقعات أسعار الذهب في مصر

توقع الدكتور ناجي فرج عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بأن أسعار الذهب في مصر سوف تشهد زيادة قدرها 15 % على سعرها الحالي في لقاء تليفزيوني ببرنامج هنا العاصمة المُذاع بشكل حصري عبر شاشة سي بي سي ويرجع ذلك بسبب أن البنوك والحكومات أصبحت تلجأ للأصفر كملاذ آمن لاحتياطي نقدي.

وأوضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر موضحاً أنها طبقاً لأسباب عالمية جعلت الأوقية تشهد ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة، واختتم بنصيحته للمواطنين بعدم البيع إلا في الضرورة.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24 للجرام ما بين 793 إلى 795 جنيه بالتزامن مع سعر الأوقية الحالي 1508 دولار، بينما تراوح سعر جرام عيار 18 للجرام ما بين 595 إلى 597 جنيه في أحدث تعاملات، وتزامناً مع التغييرات التي يشهدها الذهب بشكل يومي، نتابع معكم أسعار الذهب في مصر من خلال جدول يضم كافة أعيرة الذهب ويتم تحديثه بشكل تلقائي على مدار اليوم.

علماً بأن كافة أعيرة الذهب بالجدول السابق لا تتضمن قيمة المصنعية.