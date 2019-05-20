سعر الذهب اليوم الإثنين 20-5-2019 والمعدن الأصفر يشهد تراجع جديد في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم انخفاض جديد تزامناً مع انخفاض أوقية المعدن الأصفر عالمياً، وسجل عيار 21 وهو الأكثر طلباً تحديداً في محافظات الوجه البحري والقبلي بنحو 608 جنية للجرام الواحد، وهو أدني سعر يُسجله عيار 21 منذ بداية العام الجاري 2019، وبلغ قيمة انخفاض كافة أعيرة الذهب اليوم في مصر بنحو جنيهان للجرام الواحد، خاصةً بعد أن سجلت أوقية الذهب في أحدث تقارير لها بنحو 1277 دولار.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر أحد أكبر إهتمامات الكثير من الأشخاص حول العالم وتحديداً في الوطن العربي، ولا يقتصر الذهب على الزينة كما يعتقد البعض، وإنما يلجأ الكثير للذهب للإستثمار، ويتم تخزينة عند الإستثمار على هيئة سبائك، خاصةً وأن المعدن الأصفر لا يفقد قيمته مع الوقت.

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب شهدت تباين خلال الفترة الماضية من بين ارتفاع وانخفاض نتيجة لتذبذب قيمة الأوقية عالمياً، والتي أصبحت العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب في مصر خاصةً بعد شبه استقرار قيمة الدولار أمام الجنية في البنوك المصرية.

سعر الذهب اليوم

وفي أحدث تعاملات لمحلات الصاغة يوم الإثنين، سجل الجنية الذهب والذي يزن 8 جرامات من عيار 21 بنحو 4864 جنية، وسجل سعر عيار 18 بدون إضافة المصنعية للجرام الواحد بنحو 521 جنية، وقد تشهد أسعار الذهب تفاوت بسيط من محل صائغ لآخر، وإليكم سعر الذهب اليوم في مصر بدون المصنعية.

العيار السعر بالجنية المصري عيار 24 695 عيار 21 608 عيار 18 521 الجنية الذهب 4864 أوقية الذهب 1277 دولار

قيمة المصنعية تختلف طبقاً لعدة عوامل، من أهمها حجم المشغولات، فهناك مصنعية تصل بنحو 30 جنية وهناك مصنعية قد تتخطي حاجز ال 200 جنية، وفق ما أكده رئيس شعبة صناعة الذهب، وأن ماركة الذهب المُباع تُعد عامل أساسي في تحديد قيمة المصنعية أيضاً.

سعر الذهب اليوم في السعودية

تشهد أسعار الذهب في السعودية تباينات بفروق بسيطة من يوم للآخر، وفي أحدث تعاملات ليوم الإثنين سجلت أوقية المعدن الأصفر 4789 ريال سعودي، فيما بلغ عيار 21 بنحو 134.74 ريال مقابل الجرام الواحد، وإليكم أحدث أسعار الذهب في السعودية.

يتم تحديث أسعار الذهب على مدار اليوم حالة وجود أي تحركات في محلات الصاغة سواء في مصر أو السعودية.