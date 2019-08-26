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سعر الذهب اليوم الإثنين 26-8-2019 وعيار 21 يُسجل رقم قياسي جديد في مصر

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
سعر الذهب اليوم الإثنين 26-8-2019 وعيار 21 يُسجل رقم قياسي جديد في مصر
أسعار الذهب اليوم

شهد سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر ارتفاع جديد بنحو 2 جنيه للجرام على مستوي كافة أعيرة الذهب، وجاء ارتفاع أسعار الذهب اليوم نتيجة لإرتفاع الأوقية عالمياً بنحو 5 دولار لتُسجل الأوقية وفق آخر تقارير حتى الآن 1530 دولار، بينما سجل عيار الجنيه الذهب للجرام 5656 جنيه في أحدث تعاملات، وسجل عيار 24 للجرام بنحو 807 جنيه بدون إضافة قيمة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

جدير بالذكر أن سعر الذهب اليوم قد تأثر كثيراً خلال الشهر الجاري ما بين ارتفاع وإنخفاض شهدته كافة الأعيرة من يوم لآخر، ولكن ارتفاع أسعار الذهب في تعاملات اليوم الإثنين جاء نتيجة لزيادة الطلب على المعدن الأصفر عالمياً، حيث سجل عيار 21 وهو الأبرز في مصر بنحو 707 جنيه للجرام، بينما سجل عيار 18 للجرام 606 جنيه.

الوحدةسعر الجرام بالجنيه المصري
عيار 24807
عيار 21707
عيار 18606
الجنيه الذهب5656
أوقية الذهب1530 دولار

الأسعار السابقة غير شاملة قيمة المصنعية وطبقاً لأخر تقارير في محلات الصاغة بمصر.

متوسط أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة

تراوح سعر الجرام لعيار 22 ما بين 736 إلى 739 جنيه، بينما تراوح سعر عيار 14 للجرام ما بين 469 إلى 470 جنيه طبقاً للتعاملات الأخيرة، بينما تراوحت قيمة الأونصة ما بين 24,987 إلى 25,058 جنيه في أحدث تعاملات.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24803 إلى 806
عيار 22736 إلى 739
عيار 21703 إلى 705
عيار 18603 إلى 604
عيار 14469 إلى 470
عيار 12402 إلى 403
الاونصة24,987 إلى 25,058
الجنيه الذهب5,624 إلى 5,640
الكيلو803,429 إلى 805,714

سعر الذهب اليوم في السعودية

بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية عالمياً، سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية ارتفاع جديد مقارنةً بالأسعار التي اختتمت بها محلات الصاغة تعاملاتها أمس، حيث سجلت الأوقية مقابل الريال السعودي بنحو 5696 ريال، بينما سجل عيار 24 للجرام 183.14 ريال، بينما سجل عيار 21 للجرام 160.25 ريال.

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
 عيار 24183.14 ريال$49.27
 عيار 22167.88 ريال$45.17
 عيار 21160.25 ريال$43.12
 عيار 18137.35 ريال$36.96
 عيار 14106.83 ريال$28.74
 عيار 1291.57 ريال$24.64
 أوقية الذهب5,696 ريال$1,532
 جنيه الذهب1,282 ريال$344.92
 كيلو الذهب183,137 ريال$49,273

بينما سجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من الذهب 1282 ريال، مع العلم بأن كافة أسعار الذهب سواء في مصر أو السعودية يتم تحديثها بشكل فوري حالة حدوث أي تغيير جديد في سعر الأوقية عالمياً.

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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