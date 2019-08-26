سعر الذهب اليوم الإثنين 26-8-2019 وعيار 21 يُسجل رقم قياسي جديد في مصر

شهد سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر ارتفاع جديد بنحو 2 جنيه للجرام على مستوي كافة أعيرة الذهب، وجاء ارتفاع أسعار الذهب اليوم نتيجة لإرتفاع الأوقية عالمياً بنحو 5 دولار لتُسجل الأوقية وفق آخر تقارير حتى الآن 1530 دولار، بينما سجل عيار الجنيه الذهب للجرام 5656 جنيه في أحدث تعاملات، وسجل عيار 24 للجرام بنحو 807 جنيه بدون إضافة قيمة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

جدير بالذكر أن سعر الذهب اليوم قد تأثر كثيراً خلال الشهر الجاري ما بين ارتفاع وإنخفاض شهدته كافة الأعيرة من يوم لآخر، ولكن ارتفاع أسعار الذهب في تعاملات اليوم الإثنين جاء نتيجة لزيادة الطلب على المعدن الأصفر عالمياً، حيث سجل عيار 21 وهو الأبرز في مصر بنحو 707 جنيه للجرام، بينما سجل عيار 18 للجرام 606 جنيه.

الوحدة سعر الجرام بالجنيه المصري عيار 24 807 عيار 21 707 عيار 18 606 الجنيه الذهب 5656 أوقية الذهب 1530 دولار

الأسعار السابقة غير شاملة قيمة المصنعية وطبقاً لأخر تقارير في محلات الصاغة بمصر.

متوسط أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة

تراوح سعر الجرام لعيار 22 ما بين 736 إلى 739 جنيه، بينما تراوح سعر عيار 14 للجرام ما بين 469 إلى 470 جنيه طبقاً للتعاملات الأخيرة، بينما تراوحت قيمة الأونصة ما بين 24,987 إلى 25,058 جنيه في أحدث تعاملات.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 803 إلى 806 عيار 22 736 إلى 739 عيار 21 703 إلى 705 عيار 18 603 إلى 604 عيار 14 469 إلى 470 عيار 12 402 إلى 403 الاونصة 24,987 إلى 25,058 الجنيه الذهب 5,624 إلى 5,640 الكيلو 803,429 إلى 805,714

سعر الذهب اليوم في السعودية

بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية عالمياً، سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية ارتفاع جديد مقارنةً بالأسعار التي اختتمت بها محلات الصاغة تعاملاتها أمس، حيث سجلت الأوقية مقابل الريال السعودي بنحو 5696 ريال، بينما سجل عيار 24 للجرام 183.14 ريال، بينما سجل عيار 21 للجرام 160.25 ريال.

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى عيار 24 183.14 ريال $49.27 عيار 22 167.88 ريال $45.17 عيار 21 160.25 ريال $43.12 عيار 18 137.35 ريال $36.96 عيار 14 106.83 ريال $28.74 عيار 12 91.57 ريال $24.64 أوقية الذهب 5,696 ريال $1,532 جنيه الذهب 1,282 ريال $344.92 كيلو الذهب 183,137 ريال $49,273

بينما سجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من الذهب 1282 ريال، مع العلم بأن كافة أسعار الذهب سواء في مصر أو السعودية يتم تحديثها بشكل فوري حالة حدوث أي تغيير جديد في سعر الأوقية عالمياً.