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سعر الذهب اليوم الاثنين 10-6-2019 فى محلات الصاغة بين ارتفاع وانخفاض

كتب رضا عليفي آخر تحديث
سعر الذهب اليوم الاثنين 10-6-2019 فى محلات الصاغة بين ارتفاع وانخفاض
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم يبحث الكثير عنه  والذهب  واحد من أهم الأشياء التي يختلف سعرها بشكل يومي، ولذلك نجد الكثير من الناس يسألون عن سعر الذهب اليوم للتعرف على كل ما طرأ عليه من تغيير في الأسعار، وفي الفترة الأخيرة نلاحظ أن هناك استقرار كبير في أسعار الذهب في مصر، ولكن من الممكن أن يختلف الأمر، ومن الممكن أن نشهد ارتفاع أو انخفاض في الفترة المقبلة.

سعر الذهب اليوم

لقد انخفض سعر الذهب في مصر كثيرًا عما كان عليه منذ شهور من الآن، ونجد أنه يشهد إقبال كبير في الفترة الأخيرة، وذلك لأن الكثير من الناس قد يلجؤون إلى شراء الذهب إما لادخار الأموال والحفاظ عليها، أو لأن الذهب يعتبر من الهدايا القيمة التي نقوم بشرائها للتهادي مع بعضنا البعض، فيعتبر الذهب هو الهدية القيمة الأكبر التي يقوم بإهدائها العريس لعروسه في ليلة العرس، أو في فترة الخطوبة، ولذلك له أهمية كبيرة.

وهناك الكثير من أنواع الذهب في مصر، وتختلف قيمتها عن بعضها تمام الاختلاف، ولذلك ينبغي أن تكون على علم بنوع الذهب الذي ترغب في شرائه حتى تستطيع التعرف على أسعاره، وسوف نوفر لكم قائمة بأسعار الذهب الموجود في مصر.

جدول أسعار الذهب اليوم

وإليكم قائمة بأنواع الذهب من حيث عياره، وسعره، والجدير بالذكر أن هذا السعر قد تم طرحه بدون المصنعية والتي تختلف من مكان إلى آخر:

العيار السعر اليوم
عيار 24 715 جنيه
عيار 22 674 جنيه
عيار 21 625 جنيه
عيار 18 536 جنيه
عيار 14 428 جنيه
عيار 12 326 جنيه

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
9 يونيو 723.06 632.70 542.31 421.79 361.53
8 يونيو 721.98 631.74 541.49 421.15 360.99
7 يونيو 722.02 631.78 541.52 421.18 361.01
6 يونيو 720.89 630.79 540.68 420.52 360.44
5 يونيو 718.08 628.33 538.57 418.88 359.04
4 يونيو 714.85 625.51 536.15 417.00 357.43
3 يونيو 714.49 625.19 535.88 416.79 357.24
2 يونيو 703.59 615.66 527.70 410.43 351.80
1 يونيو 701.47 613.80 526.11 409.19 350.74
31 مايو 702.98 615.12 527.24 410.07 351.49

سعر الذهب اليوم في السعودية

يوضح الجدول التالى سعر جرام الذهب فى السعودية بالريال السعودى (SAR)

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 160.04 ريال $42.67
سعر الذهب عيار 22 146.70 ريال $39.12
اسعار الذهب عيار 21 140.04 ريال $37.34
اسعار الذهب عيار 18 120.03 ريال $32.00
سعر الذهب عيار 14 93.36 ريال $24.89
سعر الذهب عيار 12 80.02 ريال $21.34
اسعار أوقية الذهب 4,977 ريال $1,327
اسعار جنيه الذهب 1,120 ريال $298.71
اسعار كيلو الذهب 160,037 ريال $42,672

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 12.96 دينار $42.67
سعر الذهب عيار 22 11.88 دينار $39.12
اسعار الذهب عيار 21 11.34 دينار $37.34
اسعار الذهب عيار 18 9.72 دينار $32.00
سعر الذهب عيار 14 7.56 دينار $24.89
سعر الذهب عيار 12 6.48 دينار $21.34
اسعار أوقية الذهب 403.17 دينار $1,327
اسعار جنيه الذهب 90.75 دينار $298.71
اسعار كيلو الذهب 12,964 دينار $42,672

 اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 156.73 درهم $42.67
سعر الذهب عيار 22 143.67 درهم $39.12
اسعار الذهب عيار 21 137.15 درهم $37.34
اسعار الذهب عيار 18 117.55 درهم $32.00
سعر الذهب عيار 14 91.43 درهم $24.89
سعر الذهب عيار 12 78.37 درهم $21.34
اسعار أوقية الذهب 4,874 درهم $1,327
اسعار جنيه الذهب 1,097 درهم $298.71
اسعار كيلو الذهب 156,734 درهم $42,672

ونؤكد على أننا سنقوم بطرح أسعار الذهب متجددة بشكل يومي، للتعرف على كل ما هو جديد ويخص سعر الذهب في مصر.

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عن الكاتب

رضا علي

اسمى رضا علي خريجة كلية التجارة جامعة المنصورة اعمل محررة فى موقع كلمة احب الكتابه جدا فى أكثر من مجال : الرياضة -الأخبار- الصحة -الفن الطقس - الأسعار وغيرها من المجالات التي يهتم بها الكثير لانى احب الاطلاع على احدث الاخبار والتغيرات فى الأحداث وارجوا ان اكون ضيفه محببة اليكم و تنال مقالاتي إعجابكم و تتفاعلوا معي برايكم سواء بالقبول او الرفض

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