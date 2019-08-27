سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-8-2019 في محلات الصاغة بمصر وعيار 24 يُسجل 807 جنيه للجرام

واصل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعه ولكن بشكل طفيف، حيث بلغت قيمة الزيادة على كافة أعيرة الذهب بمحلات الصاغة بنحو جنيه للجرام، جدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر في تعاملات أمس سجلت أرقام قياسية جديدة، يُذكر أيضاً أن عيار 21 في تعاملات أمس سجل 707 جنيه للجرام، وطبقاً لأحدث تعاملات اليوم الثلاثاء سجل عيار 21 للجرام بنحو 708 جنيه بدون قيمة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 24 بنحو 807 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من ذهب فئة عيار 21 بنحو 5664 جنيه، وسجل عيار 18 للجرام بنحو 607 جنيه للجرام، يُذكر أيضاً أن ارتفاع الأوقية قد شهدت ارتفاع طفيف بنحو 5 دولار بعد بلوغها عالمياً 1530 دولار.

الوحدة السعر بالجنيه للجرام عيار 24 807 عيار 21 708 عيار 18 607 الجنيه الذهب 5664 أوقية الذهب 1530 دولار

أسعار الذهب في الجدول السابق غير شاملة قيمة المصنعية، وقد تتراوح بفروق بسيطة من محل صائغ لآخر.

سعر الذهب في مصر تحديث لحظي

في ظل التغييرات التي أصبح يشهدها سعر الذهب في مصر، حرصنا على أن نُقدم لزوار موقع كلمة دوت أورج وبشكل حصري، جدول يضم كافة أعيرة الذهب في مصر ويتم تحديثه بشكل تلقائي على مدار 24 ساعة، ورصدها في حالة حالة حدوث تغييرات جديدة في قيمة الأوقية عالمياً والتي أصبحت المُتحكم الرئيسي في قيمة أعيرة الذهب.



حيث تراوح سعر عيار 22 للجرام ما بين 736 إلى 739 جنيه، وتراوحت سعر الأونصة ما بين 24,987 إلى 25,058 جنيه.