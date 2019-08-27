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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-8-2019 في محلات الصاغة بمصر وعيار 24 يُسجل 807 جنيه للجرام

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-8-2019 في محلات الصاغة بمصر وعيار 24 يُسجل 807 جنيه للجرام
أسعار الذهب اليوم

واصل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعه ولكن بشكل طفيف، حيث بلغت قيمة الزيادة على كافة أعيرة الذهب بمحلات الصاغة بنحو جنيه للجرام، جدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر في تعاملات أمس سجلت أرقام قياسية جديدة، يُذكر أيضاً أن عيار 21 في تعاملات أمس سجل 707 جنيه للجرام، وطبقاً لأحدث تعاملات اليوم الثلاثاء سجل عيار 21 للجرام بنحو 708 جنيه بدون قيمة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 24 بنحو 807 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من ذهب فئة عيار 21 بنحو 5664 جنيه، وسجل عيار 18 للجرام بنحو 607 جنيه للجرام، يُذكر أيضاً أن ارتفاع الأوقية قد شهدت ارتفاع طفيف بنحو 5 دولار بعد بلوغها عالمياً 1530 دولار.

الوحدةالسعر بالجنيه للجرام
عيار 24807
عيار 21708
عيار 18607
الجنيه الذهب5664
أوقية الذهب1530 دولار

أسعار الذهب في الجدول السابق غير شاملة قيمة المصنعية، وقد تتراوح بفروق بسيطة من محل صائغ لآخر.

سعر الذهب في مصر تحديث لحظي

في ظل التغييرات التي أصبح يشهدها سعر الذهب في مصر، حرصنا على أن نُقدم لزوار موقع كلمة دوت أورج وبشكل حصري، جدول يضم كافة أعيرة الذهب في مصر ويتم تحديثه بشكل تلقائي على مدار 24 ساعة، ورصدها في حالة حالة حدوث تغييرات جديدة في قيمة الأوقية عالمياً والتي أصبحت المُتحكم الرئيسي في قيمة أعيرة الذهب.

حيث تراوح سعر عيار 22 للجرام ما بين 736 إلى 739 جنيه، وتراوحت سعر الأونصة ما بين 24,987 إلى 25,058 جنيه.

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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