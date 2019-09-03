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سعر الذهب اليوم
أسعار الذهب
أخبار إقتصادية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3-9-2019 في محلات الصاغة

سعر الذهب اليوم

بواسطة عبدالعزيز على 0


استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع بداية التعاملات عقب ارتفاعه في التعاملات المسائية أمس الإثنين بنحو 2 جنيه للجرام، وتأثرت كافة أعيرة الذهب بأحدث أسعار أوقية الذهب، حيث سجلت أوقية الذهب في الوقت الحالي 1529 دولار، يُذكر أيضاً أن الأوقية قد ارتفعت بنحو 4 دولار في التعاملات المسائية أمس الإثنين، ليُسجل الجنيه الذهب 5648 جنيه، بينما سجل عيار 24 للجرام الواحد 806 جنيه بدون إضافة قيمة المصنعية.



سعر الذهب اليوم

ماذا حدث لأسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة؟ أصبح هو السؤال الأكثر شيوعاً من قبل العديد من المواطنين تزامناً مع التغييرات التي أصبح يشهدها الأصفر من وقت لأخر، يُذكر أيضاً أن سعر جرام الذهب في مصر خلال الشهر الماضي “أغسطس” قد ارتفع بنحو 47 جنيه للجرام، ونتابع معكم أسعار الذهب اليوم بشكل يومي عبر موقع كلمة دوت أورج.



الوحدةالسعر للجرام الواحد مقابل الجنيه المصري
عيار 24806
عيار 21706
عيار 18605
الجنيه الذهب5648
أوقية الذهب1529 دولار

وتراوح سعر عيار 22 للجرام الواحد في أحدث تعاملات بمحلات الصاغة ما بين 738 جنيه إلى 740 جنيه، بينما سجلت الأونصة ما بين 25.022 إلى 25.093 جنيه، وسجل عيار 14 للجرام ما بين 469 جنيه إلى 471 جنيه، وأخيراً سجل عيار 12 للجرام ما بين 402 وإلى 403 جنيه.



أسعار الذهب اليوم في مصر

نستعرض لكم جدول أسعار الذهب اليوم في مصر، مع العلم بأن الأسعار غير شاملة قيمة المصنعية وهي المتوسط الموجود بمحلات الصاغة، وقد يوجد فروق بسيطة من محل صائغ لآخر:



الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24805 إلى 807
عيار 22738 إلى 740
عيار 21704 إلى 706
عيار 18603 إلى 605
عيار 14469 إلى 471
عيار 12402 إلى 403
الاونصة25,022 إلى 25,093
الجنيه الذهب5,632 إلى 5,648
الكيلو804,571 إلى 806,857

 

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عبدالعزيز على

    محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب