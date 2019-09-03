سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3-9-2019 في محلات الصاغة







استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع بداية التعاملات عقب ارتفاعه في التعاملات المسائية أمس الإثنين بنحو 2 جنيه للجرام، وتأثرت كافة أعيرة الذهب بأحدث أسعار أوقية الذهب، حيث سجلت أوقية الذهب في الوقت الحالي 1529 دولار، يُذكر أيضاً أن الأوقية قد ارتفعت بنحو 4 دولار في التعاملات المسائية أمس الإثنين، ليُسجل الجنيه الذهب 5648 جنيه، بينما سجل عيار 24 للجرام الواحد 806 جنيه بدون إضافة قيمة المصنعية.







سعر الذهب اليوم

ماذا حدث لأسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة؟ أصبح هو السؤال الأكثر شيوعاً من قبل العديد من المواطنين تزامناً مع التغييرات التي أصبح يشهدها الأصفر من وقت لأخر، يُذكر أيضاً أن سعر جرام الذهب في مصر خلال الشهر الماضي “أغسطس” قد ارتفع بنحو 47 جنيه للجرام، ونتابع معكم أسعار الذهب اليوم بشكل يومي عبر موقع كلمة دوت أورج.







الوحدة السعر للجرام الواحد مقابل الجنيه المصري عيار 24 806 عيار 21 706 عيار 18 605 الجنيه الذهب 5648 أوقية الذهب 1529 دولار

وتراوح سعر عيار 22 للجرام الواحد في أحدث تعاملات بمحلات الصاغة ما بين 738 جنيه إلى 740 جنيه، بينما سجلت الأونصة ما بين 25.022 إلى 25.093 جنيه، وسجل عيار 14 للجرام ما بين 469 جنيه إلى 471 جنيه، وأخيراً سجل عيار 12 للجرام ما بين 402 وإلى 403 جنيه.







أسعار الذهب اليوم في مصر

نستعرض لكم جدول أسعار الذهب اليوم في مصر، مع العلم بأن الأسعار غير شاملة قيمة المصنعية وهي المتوسط الموجود بمحلات الصاغة، وقد يوجد فروق بسيطة من محل صائغ لآخر:







الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 805 إلى 807 عيار 22 738 إلى 740 عيار 21 704 إلى 706 عيار 18 603 إلى 605 عيار 14 469 إلى 471 عيار 12 402 إلى 403 الاونصة 25,022 إلى 25,093 الجنيه الذهب 5,632 إلى 5,648 الكيلو 804,571 إلى 806,857