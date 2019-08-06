سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6-8-2019 في محلات الصاغة

سعر الذهب اليوم نتابعه معكم على مدار التعاملات اليومية نظراً للتغييرات التي أصبحت تطرأ على المعدن الأصفر من وقت لأخر، الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في تعاملات أمس سجلت ارتفاع كبير بنحو 10 جنيه للجرام عقب ارتفاع كبير في قيمة الأوقية، وتراوح سعر الجرام عيار 24 طبقاً للتحديثات الأخيرة ما بين 762 إلى 765 جنيه، بينما بلغت قيمة الأوقية حتى كتابة هذه السطور 1463 دولار.

سعر الذهب اليوم

وكشف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية “إيهاب وصفي” عن أسباب التي أدت لإرتفاع سعر الذهب في تعاملات أمس ووصل أسعار الذهب لأعلى نقطة سعرية منذ 6 سنوات، والأعلى في تاريخ مصر، وأكد على أن التوترات الأمريكية الصينية لها دور كبير في ارتفاع سعر الذهب.



وأضاف بأن خفض الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية كان من ضمن الأسباب التي أدت لإرتفاع أسعار الذهب، والتصعيد الإيراني ضد ناقلات النفط، وأخيراً خفض اليوان الصيني كل هذه الأسباب دفعت إلى شراء الذهب كملاذ آمن بعيداً عن التوترات.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الأوقية في السعودية مقابل الريال السعودي 5488 ريال، لتتأثر كافة أعيرة الذهب ويُسجل عيار 21 وفق آخر تحديث 154.41 ريال، بينما سجل عيار 24 للجرام 176.46 ريال، وسجل الجنيه الذهب مقابل الريال السعودي 1231 ريال.

علماً بأن كافة أعيرة الذهب بالجدول السابق لا تتضمن قيمة المصنعية ويتم تحديثها فور حدوث أي تغييرات جديدة في قيمة الأوقية عالمياً.