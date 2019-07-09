سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 في محلات الصاغة.. وتشهد التعاملات الصباحية إنخفاض المعدن النفيس

شهد اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 إنخفاضاً لأسعار المعدن الأصفر النفيس “الذهب”، بالتزامن مع الثبات النسبي لسعر الدولار الأمريكي في مصر، قرب أعلى مستوى خلال الأسابيع الماضية القليلة، بعدما تقلصت التنبؤات إزاء إنخفاض لسعر الفائدة الأمريكية، على الرغم من أن سوق الأسهم شهد خسائراً على أسعار الذهب عالمياً، لتصبح سعر الأوقية 1392.64 دولار، ثم تراجع مرة آخرى حتى يستقر الآن بقيمة 1396.30 دولار أمريكي.
وأشار أحمد المحللين السياسيين ويدعى “ينجامين لو”، إلى أن أسعار الذهب قد ضعفت بشكل كبير؛ نتيجة توقعات خفض الفوائد وعوائد السندات، ولا سيما الأسواق التي لازالت تضع في حسبانها إنخفاض الفائدة بواقع 25 نقطة، وكان السوق المالي العالمي له دور في هبوط المعدن الأصفر وكذلك.
أسعار الذهب اليوم في مصر
يتأثر سعر الذهب في مصر بشكل خاص وفي العالم بشكل عام، نتيجة لبعض التغيرات العالمية التي تطرأ على المستوى الإقتصادي بأشكاله المختلفة والمتنوعة، وكانت في مصر كالآتي:
|العيار
|أسعار جرام الذهب بالجنيه المصري
|أسعار جرام الذهب بالدولار
|جرام عيار 24
|741.78
|44.63
|عيار 22
|680.21
|40.93
|عيار 21
|649.05
|39.05
|عيار 18
|556.33
|33.47
|عيار 14
|432.46
|26.02
|عيار 10
|309.32
|18.61
أسعار الجنيه الذهب
|العيار
|سعر جنيه ذهب الذهب بالالجنيه المصرى (EGP)
|سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD)
|جنيه ذهب عيار 24
|5,925.35 EGP
|356.53 USD
|جنيه ذهب عيار 22
|5,433.54 EGP
|326.94 USD
|جنيه ذهب عيار 21
|5,184.68 EGP
|311.97 USD
|جنيه ذهب عيار 18
|4,444.01 EGP
|267.40 USD
|جنيه ذهب عيار 14
|3,454.48 EGP
|207.86 USD
|جنيه ذهب عيار 10
|2,470.87 EGP
|148.67 USD
أسعار كيلو جرام الذهب في مصر
|العيار
|اسعار كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP)
|اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD)
|كيلو جرام عيار 24
|741,776.55 EGP
|44,633.27 USD
|كيلو جرام عيار 22
|680,209.10 EGP
|40,928.71 USD
|كيلو جرام عيار 21
|649,054.49 EGP
|39,054.11 USD
|كيلو جرام عيار 18
|556,332.42 EGP
|33,474.95 USD
|كيلو جرام عيار 14
|432,455.73 EGP
|26,021.20 USD
|كيلو جرام عيار 10
|309,320.82 EGP
|18,612.07 USD
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