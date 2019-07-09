سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9/7/2019 في مصر ينخفض بمقدار 3 جنيهات

متابعينا في مصر يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن سعر الذهب في مصر، فالكثير من المواطنين المصرين العادين والمستثمرين يبحثون دائماً عن أسعار الذهب يومياً، حيث يعتبر المعدن النفيس من أهم الملازات الأمنة التي يلجأ أليها المواطن المصري، للاستثمار فيها على المدي البعيد، ويبحث الشباب والفتيات المقبلين على الزواج عن أسعار الذهب، لتقديمه كشبكة من الخطيب لخطيبته ونحن نرصد لكم أخر سعر للذهب في الأسواق.

يكثر البحث عن أسعار الذهب في مصر على محركات البحث المختلفة على مدار الساعة، من قبل كافة طوائف المجتمع المصري، فمنهم من يبحث عنه لاقتنائه كسلعة ادخارية لأي ظروف طارئة، ومنهم من يبحث عن سعره للاستثمار فيه، ومنهم من هو مقبل على الزواج ويريد معرفة سعر الذهب ونحن نقدم لكم أحدث سعر للذهب.

سعر الذهب اليوم في الأسواق المصرية

الوحدة السعر بالجنيه المصري ذهب عيار24 744 عيار 21 651 عيار18 558 عيار 14 434 عيار 10 310 الجنيه الذهب 5940 سعر الأوقية 1394