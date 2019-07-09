سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9/7/2019 في مصر ينخفض بمقدار 3 جنيهات

متابعينا في مصر يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن سعر الذهب في مصر، فالكثير من المواطنين المصرين العادين والمستثمرين يبحثون دائماً عن أسعار الذهب يومياً، حيث يعتبر المعدن النفيس من أهم الملازات الأمنة التي يلجأ أليها المواطن المصري، للاستثمار فيها على المدي البعيد، ويبحث الشباب والفتيات المقبلين على الزواج عن أسعار الذهب، لتقديمه كشبكة من الخطيب لخطيبته ونحن نرصد لكم أخر سعر للذهب في الأسواق.
يكثر البحث عن أسعار الذهب في مصر على محركات البحث المختلفة على مدار الساعة، من قبل كافة طوائف المجتمع المصري، فمنهم من يبحث عنه لاقتنائه كسلعة ادخارية لأي ظروف طارئة، ومنهم من يبحث عن سعره للاستثمار فيه، ومنهم من هو مقبل على الزواج ويريد معرفة سعر الذهب ونحن نقدم لكم أحدث سعر للذهب.
سعر الذهب اليوم في الأسواق المصرية
|الوحدة
|السعر بالجنيه المصري
|ذهب عيار24
|744
|عيار 21
|651
|عيار18
|558
|عيار 14
|434
|عيار 10
|310
|الجنيه الذهب
|5940
|سعر الأوقية
|1394
تعرف عل العوامل التي تؤثر في ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب
- : اتجاهات المستثمرين هي أهم عامل يتحدد على أثره سعر الذهب فشهدة أسعار الذهب في الفترة الأخيرة ارتفاع في أسعار الذهب نتيجة اهتمام صناديق الاستثمار بالمعدن الأصفر.
- يأتي سعر الدولار في المرتبة الثانية التي تؤثر في سعر الذهب فالدولار والذهب مرتبطان ببعض بنتيجة عكسية فكلما أرتفع الدولار انخفض الذهب والعكس صحيح ألا أن في مصر الأمر مختلف فسعر الذهب يرتفع مع أرتفاع الدولار والعكس صحيح.
- احتياطي البنوك المركزية من الذهب وأسعار البترول العالمية من أهم العوامل التي تحدد سعر الذهب
- مسالة العرض والطلب على الذهب تؤثر في أسعار الذهب العالمية.
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