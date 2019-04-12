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سعر الذهب اليوم الجمعة 12-4-2019 والمعدن الأصفر يشهد تراجع جديد

كتب عبد العزيز علي آخر تحديث

سعر الذهب اليوم تمثل اهتمام كبير على مستوي العالم بالتوازي مع سعر الدولار اليوم وكذلك سعر صرف الريال السعودي وخاصةً الوطن العربي وذلك لإرتباط الذهب عند الزواج عند العرب بشكل عام، الجدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم تُمثل نسبة بحث كبيرة بشكل على مدار اليوم لمتابعة سعر الذهب، ليس فقط للمُقبلين على الزواج بل أيضاً الكثير يُقبل على شراء الذهب بغرض الإدخار أو الزينة، شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الفترات الماضية وتحديداً بعد تعويم العملة المصرية ارتفاعات كبيرة وصلت بنحو الضعف من قيمتها التي كانت عليها قبل التعويم.

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

مع بداية تعاملات يوم الجمعة، شهد سعر الذهب اليوم الجمعة تراجع جديد بلغ قيمة التراجع بنحو جنيهان للجرام الواحد، وبموجب أسعار أوقية الذهب الحالية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 626 جنية، فيما سجل الجنية الذهب 5058 جنية، علماً بأن قيمة المصنعية قد تختلف من صائغ لآخر بفروق قليلة وتتباين وفق حجم المشغولات.

العيارالسعر بالجنية المصري
عيار 24715.42
عيار 21626
عيار 18536.57
الجنية الذهب5058

وقد سجلت سعر أوقية الذهب تزامناً مع تعاملات الجمعة بنحو 1293 دولار، وقد أصبح العامل الرئيسي المُتحكم في سعر جرام الذهب هو سعر الأوقية عالمياً وكذلك العرض والطلب.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب في السعودية يشهد تغييرات غير ملحوظة سواء ارتفاع سعر الذهب أو إنخفاضه، وإليكم جدول أسعار الذهب في السعودية مُحدث الآن.

سعر الذهب اليوم الجمعة 12-4-2019 والمعدن الأصفر يشهد تراجع جديد

يأتي سعر عيار 21 بقيمة 136.47 ريال مقابل الجرام الواحد، وسوف يتم تحديث أسعار الذهب على مدار اليوم في حالة وجود أي تغييرات.

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عن الكاتب

عبد العزيز علي

عبد العزيز على، طالب بالفرقة الرابعة ميكانيكا قوي، أعمل في مجال الصحافة الالكترونية منذ أكثر من 4 سنوات

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