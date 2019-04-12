سعر الذهب اليوم الجمعة 12-4-2019 والمعدن الأصفر يشهد تراجع جديد

سعر الذهب اليوم تمثل اهتمام كبير على مستوي العالم بالتوازي مع سعر الدولار اليوم وكذلك سعر صرف الريال السعودي وخاصةً الوطن العربي وذلك لإرتباط الذهب عند الزواج عند العرب بشكل عام، الجدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم تُمثل نسبة بحث كبيرة بشكل على مدار اليوم لمتابعة سعر الذهب، ليس فقط للمُقبلين على الزواج بل أيضاً الكثير يُقبل على شراء الذهب بغرض الإدخار أو الزينة، شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الفترات الماضية وتحديداً بعد تعويم العملة المصرية ارتفاعات كبيرة وصلت بنحو الضعف من قيمتها التي كانت عليها قبل التعويم.

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

مع بداية تعاملات يوم الجمعة، شهد سعر الذهب اليوم الجمعة تراجع جديد بلغ قيمة التراجع بنحو جنيهان للجرام الواحد، وبموجب أسعار أوقية الذهب الحالية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 626 جنية، فيما سجل الجنية الذهب 5058 جنية، علماً بأن قيمة المصنعية قد تختلف من صائغ لآخر بفروق قليلة وتتباين وفق حجم المشغولات.

العيار السعر بالجنية المصري عيار 24 715.42 عيار 21 626 عيار 18 536.57 الجنية الذهب 5058

وقد سجلت سعر أوقية الذهب تزامناً مع تعاملات الجمعة بنحو 1293 دولار، وقد أصبح العامل الرئيسي المُتحكم في سعر جرام الذهب هو سعر الأوقية عالمياً وكذلك العرض والطلب.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب في السعودية يشهد تغييرات غير ملحوظة سواء ارتفاع سعر الذهب أو إنخفاضه، وإليكم جدول أسعار الذهب في السعودية مُحدث الآن.

يأتي سعر عيار 21 بقيمة 136.47 ريال مقابل الجرام الواحد، وسوف يتم تحديث أسعار الذهب على مدار اليوم في حالة وجود أي تغييرات.

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