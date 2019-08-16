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الأصفر يتراجع.. إعرف سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 16/8/2019 في مصر و السعودية

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
الأصفر يتراجع.. إعرف سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 16/8/2019 في مصر و السعودية
سعر الذهب في مصر و السعودية

سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 16/8/201 وبعد إنتهاء عيد الأضحى بدأ سعر الذهب في الإنخفاض مجدداً بعدما وصل الى أعلى سعر له منذ بداية شهر أغسطس، والجدير بالذكر وصول سعر الجرام عيار 24 الى 812 جنيهاً يوم أمس و هو الأعلى هذا الشهر، ومن المتوقع أن ينخفض سعر الذهب الأيام المقبلة بسبب إنتهاء موسم الأعراس و قلة الطلب على محلات الصاغة  و في الجدول التالي سنقدم لحضراتكم سعر الذهب اليوم .

سعر الذهب اليوم الجمعة بالمصنعية

سعر الذهب اليوم الجمعة نقدمه لحضراتكم عبر الجدولين التاليين حيث نقد لكم السعر بالمصنعية في الجدول الثاني و بدون المصنعية في الجدول الأول ويتم تحديث الجدول أولاً بأول لحظة تغيير السعر ليصل الى حضراتكم السعر المُحدث لحظة بلحظة .

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب اليوم في السعودية بالمصنعيه .

الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24182.47 ريال48.65 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 22167.27 ريال44.59 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 21159.66 ريال42.57 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 18136.85 ريال36.49 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 14106.44 ريال28.38 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 1291.23 ريال24.32 دولار أمريكي
سعر أوقية الذهب5,675 ريال1,513 دولار أمريكي
سعر جنيه الذهب1,277 ريال340.53 دولار أمريكي
سعر كيلو الذهب182,470 ريال48,646 دولار أمريكي

إنخفض سعر الذهب في السعودية حوالي ريال و نصف الريال عن يوم أمس الخميس حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 159.66 ريال بمتوسط سعر السوق بالمصنعيه داخل الأسواق المحلية للملكة العربيه السعودية .

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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