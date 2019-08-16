الأصفر يتراجع.. إعرف سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 16/8/2019 في مصر و السعودية

سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 16/8/201 وبعد إنتهاء عيد الأضحى بدأ سعر الذهب في الإنخفاض مجدداً بعدما وصل الى أعلى سعر له منذ بداية شهر أغسطس، والجدير بالذكر وصول سعر الجرام عيار 24 الى 812 جنيهاً يوم أمس و هو الأعلى هذا الشهر، ومن المتوقع أن ينخفض سعر الذهب الأيام المقبلة بسبب إنتهاء موسم الأعراس و قلة الطلب على محلات الصاغة و في الجدول التالي سنقدم لحضراتكم سعر الذهب اليوم .

سعر الذهب اليوم الجمعة بالمصنعية

سعر الذهب اليوم الجمعة نقدمه لحضراتكم عبر الجدولين التاليين حيث نقد لكم السعر بالمصنعية في الجدول الثاني و بدون المصنعية في الجدول الأول ويتم تحديث الجدول أولاً بأول لحظة تغيير السعر ليصل الى حضراتكم السعر المُحدث لحظة بلحظة .

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب اليوم في السعودية بالمصنعيه .

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 182.47 ريال 48.65 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 22 167.27 ريال 44.59 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 21 159.66 ريال 42.57 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 18 136.85 ريال 36.49 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 14 106.44 ريال 28.38 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 12 91.23 ريال 24.32 دولار أمريكي سعر أوقية الذهب 5,675 ريال 1,513 دولار أمريكي سعر جنيه الذهب 1,277 ريال 340.53 دولار أمريكي سعر كيلو الذهب 182,470 ريال 48,646 دولار أمريكي

إنخفض سعر الذهب في السعودية حوالي ريال و نصف الريال عن يوم أمس الخميس حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 159.66 ريال بمتوسط سعر السوق بالمصنعيه داخل الأسواق المحلية للملكة العربيه السعودية .