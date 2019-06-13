نتابع معكم سعر الذهب اليوم الجمعة 14-6-2019 في الأسواق محدث فور وجود أي تغير في الأسعار، تعد أخبار وأسعار الذهب من أهم السلع لما له من دور هام مؤثر في الحياة الاقتصادية بشكل عام ويبحث عنه فئة كبيرة من المصريين بشكل يومي مثل أصحاب محلات الصاغة، والمقبلين على الزواج حديثاً، وبعض المستثمرين الذين يجدون ملاذ اَمن لادخار أموالهم فيه، ويعيش المعدن الأصفر خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار بين هبوط وصعود، ويتأثر سعر الذهب بسعر الدولار في البنوك، وكذلك براميل النفط والبورصات العالمية، إلى جانب خضوعه لحالة للعرض والطلب.

سعر الذهب اليوم الجمعة 14-6-2019 في الأسواق محدث فور وجود أي تغير في الأسعار

تعيش أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب خاصة بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار، ومن المحتمل أن يستمر الذهب هذه الفترة في حالة الصعود، وذلك نظراً لكثرة مناسبات الخطوبة والزواج ثم يعاود الاستقرار والهبوط تبعاً لقانون العرض والطلب، وقد سجلت أوقية الذهب اليوم قيمة 1343 دولار.

العيار السعر مقابل الجنيه المصري السعر مقابل الدولار الأمريكي عيار 24 719.4 41.6$ عيار 21 629.5 35.24$ عيار 18 539.6 30$ الجنيه الذهب 5116 186.5$ سعر أوقية الذهب ___ 1343$ سعر الدولار اليوم 16.78 1$

العوامل المؤثرة على سعر الذهب في مصر

وتتغير أسعار الذهب بشكل يومي، حيث يرتفع يوماً وينخفض يوماً آخر، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من أهمها أن سعر الذهب في مصر وفي العالم يتحدد بناء على عدة عوامل بينها اتجاهات المستثمرين، وسعر الدولار في البنوك المصرية، والاحتياطي الموجود من الذهب في البنوك المركزية، إضافة كذلك إلى أسعار البترول وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر..