سعر الذهب اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

تشهد أسعار الذهب حالة من الارتفاع الشديد والمفاجئ في مختلف أسواق الصاغة داخل جمهورية مصر العربية ، ويرجع ذلك إلى تأثر السوق المحلي بالأوضاع التي يعيشها المعدن الأصفر في السوق الاقتصادي الدولي ، ففي ختام تعاملات يوم أمس ارتفع الذهب أربعة جنيهات ، ليواصل موجة الارتفاعات التي يشهدها على مدار أسبوع كامل.
وفي تلك الأوقات المرتبطة باقتراب عيد الأضحى والذي يعد موسم للخطبة والزواج في مصر ، يقبل الكثير من الأشخاص على شراء المصوغات الذهبية ، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى قيام الكثير من الأشخاص بالبحث عن أحدث وأدق أسعار الذهب الموجودة في مختلف الأسواق ، ونقدم لك اليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج أسعار الذهب لليوم الجمعة الموافق التاسع من أغسطس لعام 2019.
متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر بغير مصنعية
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24 جرام
|781 إلى 783 جنيه مصري
|عيار 22 جرام
|716 إلى 718 جنيه مصري
|عيار 21 جرام
|683 إلى 685 جنيه مصري
|عيار 18 جرام
|585 إلى 587 جنيه مصري
|عيار 14 جرام
|455 إلى 457 جنيه مصري
|عيار 12 جرام
|390 إلى 391 جنيه مصري
|الاونصة
|24,276 إلى 24,347 جنيه مصري
|الجنيه الذهب
|5,464 إلى 5,480 جنيه مصري
|كيلو الذهب
|780,571 إلى 782,857 جنيه مصري
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|799.76 جنيه
|$48.28
|سعر الذهب عيار 22
|733.12 جنيه
|$44.26
|اسعار الذهب عيار 21
|699.81 جنيه
|$42.25
|اسعار الذهب عيار 18
|599.83 جنيه
|$36.21
|سعر الذهب عيار 14
|466.53 جنيه
|$28.17
|سعر الذهب عيار 12
|399.88 جنيه
|$24.14
|سعر الذهب عيار 9
|299.91 جنيه
|$18.11
|أسعار أوقية الذهب
|24,873 جنيه
|$1,502
|أسعار جنيه الذهب
|5,598 جنيه
|$337.99
|أسعار كيلو الذهب
|799,759 جنيه
|$48,283
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|اليوم
|عيار 24 جرام
|عيار 21 جرام
|عيار 18 جرام
|عيار 14 جرام
|عيار 12 جرام
|الأربعاء – 7 أغسطس
|799.27 جنيه
|699.38 جنيه
|599.46 جنيه
|466.24 جنيه
|399.63 جنيه
|الثلاثاء – 6 أغسطس
|784.97 جنيه
|686.86 جنيه
|588.74 جنيه
|457.90 جنيه
|392.48 جنيه
|الإثنين – 5 أغسطس
|779.82 جنيه
|682.36 جنيه
|584.87 جنيه
|454.90 جنيه
|389.91 جنيه
|الأحد – 4 أغسطس
|766.58 جنيه
|670.77 جنيه
|574.94 جنيه
|447.17 جنيه
|383.29 جنيه
|السبت – 3 أغسطس
|766.58 جنيه
|670.77 جنيه
|574.94 جنيه
|447.17 جنيه
|383.29 جنيه
|الجمعة – 2 أغسطس
|768.31 جنيه
|672.29 جنيه
|576.24 جنيه
|448.18 جنيه
|384.15 جنيه
|الخميس – 1 أغسطس
|769.05 جنيه
|672.94 جنيه
|576.80 جنيه
|448.62 جنيه
|384.53 جنيه
|الأربعاء – 31 يوليو
|751.68 جنيه
|657.74 جنيه
|563.77 جنيه
|438.48 جنيه
|375.84 جنيه
|الثلاثاء – 30 يوليو
|762.14 جنيه
|666.89 جنيه
|571.62 جنيه
|444.59 جنيه
|381.07 جنيه
|الإثنين – 29 يوليو
|760.18 جنيه
|665.17 جنيه
|570.14 جنيه
|443.44 جنيه
|380.09 جنيه
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