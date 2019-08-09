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سعر الذهب اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
سعر الذهب اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية
أسعار الذهب في مصر

تشهد أسعار الذهب حالة من الارتفاع الشديد والمفاجئ في مختلف أسواق الصاغة داخل جمهورية مصر العربية ، ويرجع ذلك إلى تأثر السوق المحلي بالأوضاع التي يعيشها المعدن الأصفر في السوق الاقتصادي الدولي ، ففي ختام تعاملات يوم أمس ارتفع الذهب أربعة جنيهات ، ليواصل موجة الارتفاعات التي يشهدها على مدار أسبوع كامل.

وفي تلك الأوقات المرتبطة باقتراب عيد الأضحى والذي يعد موسم للخطبة والزواج في مصر ، يقبل الكثير من الأشخاص على شراء المصوغات الذهبية ، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى قيام الكثير من الأشخاص بالبحث عن أحدث وأدق أسعار الذهب الموجودة في مختلف الأسواق ، ونقدم لك اليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج أسعار الذهب لليوم الجمعة الموافق التاسع من أغسطس لعام 2019.

متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر بغير مصنعية

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 جرام781 إلى 783 جنيه مصري
عيار 22 جرام716 إلى 718 جنيه مصري
عيار 21 جرام683 إلى 685 جنيه مصري
عيار 18 جرام585 إلى 587 جنيه مصري
عيار 14 جرام455 إلى 457 جنيه مصري
عيار 12 جرام390 إلى 391 جنيه مصري
الاونصة24,276 إلى 24,347 جنيه مصري
الجنيه الذهب5,464 إلى 5,480 جنيه مصري
كيلو الذهب780,571 إلى 782,857 جنيه مصري

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24799.76 جنيه$48.28
سعر الذهب عيار 22733.12 جنيه$44.26
اسعار الذهب عيار 21699.81 جنيه$42.25
اسعار الذهب عيار 18599.83 جنيه$36.21
سعر الذهب عيار 14466.53 جنيه$28.17
سعر الذهب عيار 12399.88 جنيه$24.14
سعر الذهب عيار 9299.91 جنيه$18.11
أسعار أوقية الذهب24,873 جنيه$1,502
أسعار جنيه الذهب5,598 جنيه$337.99
أسعار كيلو الذهب799,759 جنيه$48,283

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليومعيار 24 جرامعيار 21 جرامعيار 18 جرامعيار 14 جرامعيار 12 جرام
الأربعاء – 7 أغسطس799.27 جنيه699.38 جنيه599.46 جنيه466.24 جنيه399.63 جنيه
الثلاثاء – 6 أغسطس784.97 جنيه686.86 جنيه588.74 جنيه457.90 جنيه392.48 جنيه
الإثنين – 5 أغسطس779.82 جنيه682.36 جنيه584.87 جنيه454.90 جنيه389.91 جنيه
الأحد – 4 أغسطس766.58 جنيه670.77 جنيه574.94 جنيه447.17 جنيه383.29 جنيه
السبت – 3 أغسطس766.58 جنيه670.77 جنيه574.94 جنيه447.17 جنيه383.29 جنيه
الجمعة – 2 أغسطس768.31 جنيه672.29 جنيه576.24 جنيه448.18 جنيه384.15 جنيه
الخميس – 1 أغسطس769.05 جنيه672.94 جنيه576.80 جنيه448.62 جنيه384.53 جنيه
الأربعاء – 31 يوليو751.68 جنيه657.74 جنيه563.77 جنيه438.48 جنيه375.84 جنيه
الثلاثاء – 30 يوليو762.14 جنيه666.89 جنيه571.62 جنيه444.59 جنيه381.07 جنيه
الإثنين – 29 يوليو760.18 جنيه665.17 جنيه570.14 جنيه443.44 جنيه380.09 جنيه

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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