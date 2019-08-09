سعر الذهب اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

تشهد أسعار الذهب حالة من الارتفاع الشديد والمفاجئ في مختلف أسواق الصاغة داخل جمهورية مصر العربية ، ويرجع ذلك إلى تأثر السوق المحلي بالأوضاع التي يعيشها المعدن الأصفر في السوق الاقتصادي الدولي ، ففي ختام تعاملات يوم أمس ارتفع الذهب أربعة جنيهات ، ليواصل موجة الارتفاعات التي يشهدها على مدار أسبوع كامل.

وفي تلك الأوقات المرتبطة باقتراب عيد الأضحى والذي يعد موسم للخطبة والزواج في مصر ، يقبل الكثير من الأشخاص على شراء المصوغات الذهبية ، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى قيام الكثير من الأشخاص بالبحث عن أحدث وأدق أسعار الذهب الموجودة في مختلف الأسواق ، ونقدم لك اليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج أسعار الذهب لليوم الجمعة الموافق التاسع من أغسطس لعام 2019.

متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر بغير مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 جرام 781 إلى 783 جنيه مصري عيار 22 جرام 716 إلى 718 جنيه مصري عيار 21 جرام 683 إلى 685 جنيه مصري عيار 18 جرام 585 إلى 587 جنيه مصري عيار 14 جرام 455 إلى 457 جنيه مصري عيار 12 جرام 390 إلى 391 جنيه مصري الاونصة 24,276 إلى 24,347 جنيه مصري الجنيه الذهب 5,464 إلى 5,480 جنيه مصري كيلو الذهب 780,571 إلى 782,857 جنيه مصري

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 799.76 جنيه $48.28 سعر الذهب عيار 22 733.12 جنيه $44.26 اسعار الذهب عيار 21 699.81 جنيه $42.25 اسعار الذهب عيار 18 599.83 جنيه $36.21 سعر الذهب عيار 14 466.53 جنيه $28.17 سعر الذهب عيار 12 399.88 جنيه $24.14 سعر الذهب عيار 9 299.91 جنيه $18.11 أسعار أوقية الذهب 24,873 جنيه $1,502 أسعار جنيه الذهب 5,598 جنيه $337.99 أسعار كيلو الذهب 799,759 جنيه $48,283