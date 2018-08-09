سعر الذهب اليوم الخميس 9-8-2018 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر نقدمه لكم عبر موقع كلمة ضمن نشرتنا الاقتصادية المتجددة خاصةً بعد التغييرات التي شهدها ومازال يشهدها المعدن الأصفر من تغييرات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، الجدير بالذكر أن أسعار الذهب زادت عمليات البحث اليومية عليها بعد تعويم الجنية المصري أمام العملات الأخرى وبموجب هذا القرار ارتفع سعر الدولار إلى الضعف تقريباً ليرتفع سعر الأوقية تزامناً مع سعر الدولار.

الجدير بالذكر أيضاً أن أسعار الذهب انخفضت مساء أمس ولكن بشكل غير مؤثر حيث انخفضت جميع أعيرة الذهب بمقدار جنيهان للجرام الواحد، وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس لتسجل استقرار تام حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر إقبالاً بقيمة 605 جنية مقابل الجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم الخميس

كما أكد عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بأن حركة السوق وفق آخر تقارير تُعتبر مقبولة ولكنها ليست جيدة مقارنة بالفترات التي شهدت فيها محلات الصاغة بحالة ركود شديدة، والتي عاني منها كثير من أصحاب محلات الصاغة خاصةً مع ارتفاع الأسعار مقارنة بفترات ما قبل التعويم.

العيار السعر بالجنية المصري عيار 24 629 عيار 21 605 عيار 18 519 الجنية الذهب 4844 أوقية الذهب 1211 دولار

علماً بأن هذه هي أحدث أسعار الذهب في مصر وقد يختلف السعر بشكل طفيف جداً يكاد لا يتعدى جنية للجرام الواحد من مكان لآخر، علماً أيضاً بأن قيمة المصنعية تتراوح من بين 25 وحتى 60 جنية وفق حجم المشغولات.