سعر الذهب اليوم الخميس 11 يوليو 2019 في مصر والسعودية والكويت.. وتراجع المعدن الأصفر تراجعاً طفيفاً

لا يزال سعر الذهب في مصر في ارتفاع مستمر، تزامناً مع الاستقرار النسبي للعملة الخضراء “الدولار”، والذي يعد من أحد الأسباب المؤثرة على المعدن الأصفر، فقد قفز عدة جنيهات وصلت لأكثر من 10 جنيه مصري منذ بداية شهر يوليو الجاري، وتصاعد بنسبة 140% مقارنة بالسعر الذي كان عليه منذ ثلاثة أعوام ماضية، وهذا ما أكد عليه رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية شعبة الذهب «الدكتور ناجي باقي»، وإنتهى عيار 21 _الأكثر مبيعاً_ بالأمس مسجلاً مبلغ 664.94 جنيه.

سعر الذهب اليوم الخميس 11 يوليو 2019

بدأت أسعار الذهب اليوم في التراجع الطفيف مضاهاة بالأمس، فقد سجل عيار 24 مبلغ 756.77 جنيه، وسجل عيار 22 مبلغ 693.96 جنيه، وسجل عيار 21 مبلغ 662.17 جنيه، وسجل عيار 18 مبلغ 567.58 جنيه، وسجل عيار 14 مبلغ 441.20 جنيه، وسجل عيار 10 مبلغ 315.57 جنيه.

وقد سجلت سعر الأوقية عيار 24 مبلغ 23.538.13 جنيه مصري، وسجلت اوقية عيار 22 مبلغ 21.584.46 جنيه، وسجلت اوقية 21 مبلغ 20.595.86 جنيه، وسجلت اوقية 18 مبلغ 17.653.60 جنيه، وسجلت اوقية عيار 14 مبلغ 13.722.73 جنيه، وسجلت اوقية عيار 10 سعر 9.815.40 جنيه.

وكانت أسعار الجنيه الذهب كالآتي:

جنيه ذهب عيار 24 سجل مبلغ 6.045.10 جنيه.

جنيه ذهب عيار 22 سجل مبلغ 5.543.36 جنيه.

جنيه ذهب عيار 21 سجل مبلغ 5.289.47 جنيه.

جنيه ذهب عيار 18 سجل مبلغ 4.533.83 جنيه.

جنيه ذهب عيار 14 سجل مبلغ 3.524.30 جنيه.

جنيه ذهب عيار 10 سجل مبلغ 2.520.81 جنيه.

سعر الذهب في الأونة الأخيرة

التاريخ العيار عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10 11 يوليو 756.77 662.17 567.58 441.20 315.57 10 يوليو 759.93 664.94 569.94 443.04 316.89 09 يوليو 745.22 652.07 558.92 434.47 310.76 08 يوليو 744.59 651.52 558.44 434.10 310.49 07 يوليو 746.19 652.92 559.64 435.03 311.16 06 يوليو 747.67 654.22 560.76 435.89 311.78 05 يوليو 747.67 654.22 560.76 435.89 311.78 04 يوليو 759.79 664.81 569.84 442.96 316.83 03 يوليو 757.89 663.16 568.42 441.85 316.04 02 يوليو 765.76 670.04 574.32 446.44 319.32 01 يوليو 744.40 651.35 558.30 433.99 310.42

سعر الذهب في المملكة العربية السعودية

وشهدت أسعار الذهب في السعودية بعض الاختلافات البسيطة على مدار أيام شهر يوليو الجاري 2019م، فقد انتهت اسعار أمس على أن شهد عيار 24 مبلغ 171.48 ريال، بينما سجل عيار 21 مبلغ 150.05 ريال، وسجل عيار 18 مبلغ 128.61 ريال، وسجل عيار 14 مبلغ 99.97 ريال، وسجل عيار 10 مبلغ 71.51 ريال، أما سعر اليوم فكانت:

العيار اسعار جرام الذهب بالريال السعودى اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى جرام عيار 24 170.22 ريال 45.39 دولار جرام عيار 22 156.09 ريال 41.62 دولار جرام عيار 21 148.95 ريال 39.72 دولار جرام عيار 18 127.67 ريال 34.04 دولار جرام عيار 14 99.24 ريال 26.46 دولار جرام عيار 10 70.98 ريال 18.93 دولار

سعر الذهب اليوم في الكويت

سارت أسعار المعدن الأصفر النفيس في الكويت على نفس النهج قرابة الشهر، واختلفت فقط بنسب ضئيلة غير ملحوظة، فقد سجل اليوم: