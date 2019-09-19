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أخبار إقتصادية

سعر الذهب اليوم الخميس 19/9/2019 في محلات الصاغة المصرية والسوق المحلي بالمملكة السعودية

بواسطة حنان الزهيري 0
سعر الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم

استقر سعر المعدن الأصفر اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 في محلات الصاغة في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً في مصر سعر 721 جنيه، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 589 جنيه.



ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف ننشر لكم الأسعار الخاصة بأسعار جرامات الذهب في مصر وأيضاً المملكة العربية السعودية، وأيضاً متوسط أسعار الجرام لكل عيار خلال الأيام الماضية، كذلك مؤشر أسعار الذهب في مصر والسعودية، تابعونا وضعوا المقالة بالمفلضة ليلصكم المزيد.

سعر الذهب اليوم في مصر



الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24786.60 جنيه$48.11
سعر الذهب عيار 22721.06 جنيه$44.10
سعر الذهب عيار 21688.29 جنيه$42.10
سعر الذهب عيار 18589.96 جنيه$36.08
سعر الذهب عيار 14458.85 جنيه$28.06
سعر الذهب عيار 12393.30 جنيه$24.05
سعر الذهب عيار 9294.98 جنيه$18.04
سعر أوقية الذهب24,463 جنيه$1,496
سعر جنيه الذهب5,506 جنيه$336.77
سعر كيلو الذهب786,602 جنيه$48,109

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متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
18 سبتمبر785.97687.74589.49458.49392.99
17 سبتمبر788.82690.23591.62460.15394.41
16 سبتمبر787.43689.01590.58459.33393.71
15 سبتمبر780.57683.02585.44455.34390.29
14 سبتمبر780.57683.02585.44455.34390.29
13 سبتمبر786.28688.01589.72458.66393.14
12 سبتمبر790.50691.70592.88461.13395.25
11 سبتمبر791.08692.21593.32461.47395.54
10 سبتمبر786.26687.99589.70458.65393.13
9 سبتمبر793.57694.39595.18462.92396.78

 

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المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

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سعر الذهب اليوم في السعودية

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24180.47 ريال$48.11
سعر الذهب عيار 22165.44 ريال$44.10
سعر الذهب عيار 21157.92 ريال$42.10
سعر الذهب عيار 18135.36 ريال$36.08
سعر الذهب عيار 14105.28 ريال$28.06
سعر الذهب عيار 1290.24 ريال$24.05
سعر أوقية الذهب5,613 ريال$1,496
سعر جنيه الذهب1,263 ريال$336.77
سعر كيلو الذهب180,475 ريال$48,109

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
18 سبتمبر180.16157.64135.12105.0990.08
17 سبتمبر181.21158.57135.91105.7190.61
16 سبتمبر180.97158.36135.73105.5790.49
15 سبتمبر178.26155.98133.70103.9889.13
14 سبتمبر178.26155.98133.70103.9889.13
13 سبتمبر179.38156.96134.54104.6489.69
12 سبتمبر180.91158.30135.69105.5390.46
11 سبتمبر180.60158.03135.45105.3590.30
10 سبتمبر180.30157.77135.23105.1890.15
9 سبتمبر181.01158.39135.76105.5990.50

 

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

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حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري



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