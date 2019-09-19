سعر الذهب اليوم الخميس 19/9/2019 في محلات الصاغة المصرية والسوق المحلي بالمملكة السعودية

استقر سعر المعدن الأصفر اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 في محلات الصاغة في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً في مصر سعر 721 جنيه، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 589 جنيه.







ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف ننشر لكم الأسعار الخاصة بأسعار جرامات الذهب في مصر وأيضاً المملكة العربية السعودية، وأيضاً متوسط أسعار الجرام لكل عيار خلال الأيام الماضية، كذلك مؤشر أسعار الذهب في مصر والسعودية، تابعونا وضعوا المقالة بالمفلضة ليلصكم المزيد.

سعر الذهب اليوم في مصر







الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 786.60 جنيه $48.11 سعر الذهب عيار 22 721.06 جنيه $44.10 سعر الذهب عيار 21 688.29 جنيه $42.10 سعر الذهب عيار 18 589.96 جنيه $36.08 سعر الذهب عيار 14 458.85 جنيه $28.06 سعر الذهب عيار 12 393.30 جنيه $24.05 سعر الذهب عيار 9 294.98 جنيه $18.04 سعر أوقية الذهب 24,463 جنيه $1,496 سعر جنيه الذهب 5,506 جنيه $336.77 سعر كيلو الذهب 786,602 جنيه $48,109

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 18 سبتمبر 785.97 687.74 589.49 458.49 392.99 17 سبتمبر 788.82 690.23 591.62 460.15 394.41 16 سبتمبر 787.43 689.01 590.58 459.33 393.71 15 سبتمبر 780.57 683.02 585.44 455.34 390.29 14 سبتمبر 780.57 683.02 585.44 455.34 390.29 13 سبتمبر 786.28 688.01 589.72 458.66 393.14 12 سبتمبر 790.50 691.70 592.88 461.13 395.25 11 سبتمبر 791.08 692.21 593.32 461.47 395.54 10 سبتمبر 786.26 687.99 589.70 458.65 393.13 9 سبتمبر 793.57 694.39 595.18 462.92 396.78







المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب اليوم في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 180.47 ريال $48.11 سعر الذهب عيار 22 165.44 ريال $44.10 سعر الذهب عيار 21 157.92 ريال $42.10 سعر الذهب عيار 18 135.36 ريال $36.08 سعر الذهب عيار 14 105.28 ريال $28.06 سعر الذهب عيار 12 90.24 ريال $24.05 سعر أوقية الذهب 5,613 ريال $1,496 سعر جنيه الذهب 1,263 ريال $336.77 سعر كيلو الذهب 180,475 ريال $48,109

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 18 سبتمبر 180.16 157.64 135.12 105.09 90.08 17 سبتمبر 181.21 158.57 135.91 105.71 90.61 16 سبتمبر 180.97 158.36 135.73 105.57 90.49 15 سبتمبر 178.26 155.98 133.70 103.98 89.13 14 سبتمبر 178.26 155.98 133.70 103.98 89.13 13 سبتمبر 179.38 156.96 134.54 104.64 89.69 12 سبتمبر 180.91 158.30 135.69 105.53 90.46 11 سبتمبر 180.60 158.03 135.45 105.35 90.30 10 سبتمبر 180.30 157.77 135.23 105.18 90.15 9 سبتمبر 181.01 158.39 135.76 105.59 90.50

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية