اعرف سعر الذهب اليوم الخميس 2-5 في محلات الصاغة

لا شك أن أسعار الذهب في مصر الفترة الأخيرة هي واحدة من أهم الأمور التي تشغل الشارع خاصة بعد الارتفاعات المبالغة التي حدثت في الشهور الأحيرة، فالكثير من الناس فكر في عدم استخدام الدهب بجميع عيار 21، والذي يعد هظ أهم نوع في جمهورية مصر العربية، ونظرا للأسعار القوية المرتفعة باستمرار للذهب المصري، تابعونا في موقعنا، ونرصد لكم باستمرار أسعار الذهب في مصر ومحلات الصاغة بدون مصنعية، وبإضافة المصنعية محدث، ويمكنكم مشاهدة كافة أسعار الذهب اليوم من خلال الجدول الموضح للجميع في أسفل المقالة.

نعرض اليكم سعر الذهب اليوم في محلات الساعة ولاشك أن سعر الذهب في الفترة الأخيرة دائما ما يزيد بشكل خفيف ويقل بشكل حفيف، ولكن منذ 3 ايام ارتفع سعر جرام الذهب مرة واحدة بنحو 4 جنيهات مصرية الأمر الذي فاجئ الجميع، ومن المتوقع ارتفاع قيمة الذهب خلال الفترة القادمة، وقد سجل الذهب نحو 608 جنيه اليوم السبت بعد الزيادة التي شهدها خلال الأسبوع الماضي.

اسعار الذهب اليوم الخميس

وقد سجل الذهب عيار 21 وهو العيار الأشهر في جمهورية مصر العربية نحو 613 جنيه مصري للجرام الواحد فقط، بينما جاء سعر الجنيه الذهب من داخل محلات الساعة حسب آخر تعاملات ما يبلغ 4896 جنيه مصري.

سعر الذهب في مصر

العيار

السعر مقابل الجنية المصري

عيار 24

699.25

عيار 21

613

عيار 18

524.75

الجنية الذهب

4896

أوقية الذهب

1281 دولار

ونعرض اليكم التحديثات الخاصة بسعر الذهب لحظة بلحظة من خلال الجدول الموضح للجميع في المقالة، وتأتي تلك الأسعار مع مراعاة فارق المصنعية بين محل ساعة أو أخر، تابعونا ورصد تحديث يومي لأسعار الذهب في مصر.

استقرار سعر الذهب اليوم الاحد الثامن والعشرون من الشهر الجاري عند 613, جنيه مصري لعيار 21.

اسعار الذهب اليوم

تابعونا وتحديث سعر الذهب اليوم في فترة التعاملات المسائية واستقرار في محلات الصاغة المصرية.

وقد سجل عيار 21 من الذهب 612 حنين اى بمعدل انخفاض جنيه عن معاملات أمس في الجرام الواحد.

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