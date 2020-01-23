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أخبار إقتصادية

سعر الذهب اليوم الخميس 23 يناير في مصر

بواسطة dina badr 0
سعر الذهب سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر نقدمه لكم من خلال موقعنا بعد أن أظهرت بداية تعاملات اليوم استقرار ملحوظ في سعر الجرام في محلات الصاغة، فوصل سعر الجرام من الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم الخميس إلى 684 جنيه، ويمكن القول أن اليوم هو الثالث على التوالي، والذي يظهر سعر الذهب خلال تعاملاته استقرار ملحوظ، ويرجع هذا إلى استقرار السعر العالمي للأوقية بين 1553 دولار و1555 دولار.

ويتأثر سعر الذهب المحلي بمجموعة من العوامل، منها السعر العالمي وأوضاع السوق العالمية واتجاه المستثمرين، ومع حالة الاضطراب الأخيرة، فإن الذهب يمثل الملجأ الآمن لكل من المستثمرين والمواطنين على حد السواء، كما يتأثر الذهب بعوامل أخرى كذلك، منها سعر الأوقية العالمي وتغيرات الأسعار، وسعر الذهب خلال التعاملات.

هذا بجانب العرض والطلب، كما يأتي الذهب كذلك في مقدمة الصادرات المصرية، وتتجاوز صادرات الذهب المليار دولار سنويا، يتم تصديره في صورة سبائك خام، ويمكن اعتبار التنبؤ بالسعر للذهب ضرب من المستحيل، في ظل وجود أكثر من متغير يتحكم في سعر الذهب، هذا بجانب ارتباط الذهب بالمؤشرات الاقتصادية المختلفة في السوق العالمي، ووصل سعر الذهب خلال تعاملات السوق المصرية اليوم كالتالي:

  • سعر الجرام من الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم 586 جنيهز
  • سعر الجرام من الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 684 جنيه.
  • سعر الجرام من الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم 782 جنيه.
  • سعر الجنيه الذهب 5472 جنيه.
  • سعر الأوقية 1555 دولار.

سعر الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24779 إلى 782
عيار 22714 إلى 717
عيار 21682 إلى 684
عيار 18585 إلى 586
عيار 14455 إلى 456
عيار 12390 إلى 391
الاونصة24,240 إلى 24,311
الجنيه الذهب5,456 إلى 5,472
الكيلو779,429 إلى 781,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

dina badr

    طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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