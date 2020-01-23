سعر الذهب اليوم الخميس 23 يناير في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر نقدمه لكم من خلال موقعنا بعد أن أظهرت بداية تعاملات اليوم استقرار ملحوظ في سعر الجرام في محلات الصاغة، فوصل سعر الجرام من الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم الخميس إلى 684 جنيه، ويمكن القول أن اليوم هو الثالث على التوالي، والذي يظهر سعر الذهب خلال تعاملاته استقرار ملحوظ، ويرجع هذا إلى استقرار السعر العالمي للأوقية بين 1553 دولار و1555 دولار.

ويتأثر سعر الذهب المحلي بمجموعة من العوامل، منها السعر العالمي وأوضاع السوق العالمية واتجاه المستثمرين، ومع حالة الاضطراب الأخيرة، فإن الذهب يمثل الملجأ الآمن لكل من المستثمرين والمواطنين على حد السواء، كما يتأثر الذهب بعوامل أخرى كذلك، منها سعر الأوقية العالمي وتغيرات الأسعار، وسعر الذهب خلال التعاملات.

هذا بجانب العرض والطلب، كما يأتي الذهب كذلك في مقدمة الصادرات المصرية، وتتجاوز صادرات الذهب المليار دولار سنويا، يتم تصديره في صورة سبائك خام، ويمكن اعتبار التنبؤ بالسعر للذهب ضرب من المستحيل، في ظل وجود أكثر من متغير يتحكم في سعر الذهب، هذا بجانب ارتباط الذهب بالمؤشرات الاقتصادية المختلفة في السوق العالمي، ووصل سعر الذهب خلال تعاملات السوق المصرية اليوم كالتالي:

سعر الجرام من الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم 586 جنيهز

سعر الجرام من الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 684 جنيه.

سعر الجرام من الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم 782 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 5472 جنيه.

سعر الأوقية 1555 دولار.

سعر الذهب اليوم