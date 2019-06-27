سعر الذهب اليوم الخميس 27-6-2019 في مصر والسعودية .. استقرار بعد هبوط كبير بالأمس

يشهد سعر الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار الكبير بعد الانخفاض الكبير الذي تعرض له سعر جرام الذهب في نهاية تعاملات أمس الأربعاء والذي تراوح بين 10 إلى 12 جنيه في سعر جرام الذهب، وتعتبر أسعار الذهب بصفة عامة سواء في الأسواق المصرية أو السعودية أو العالمية مؤشر هام من المؤشرات الافتصادية التي يتابعها بشكل يومي خبراء المال والاقتصاد، وكذلك يهتم بسعر الذهب الشباب المقبلين على الزواج حيث يعتبر شراء الذهب أو ما ما يعرف بالـ “شبكة” من التقاليد المصرية والعربية التي لا يزال يتمسك بها الجميع، ويؤثر سعر الذهب ويتأثر بالارتفاع أو الانخفاض في أسعار العملات، وذلك لما للإثنين من مردود اقتصادي كبير على مؤشرات الاقتصاد لأي دولة.

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-6-2019 في مصر

سعر جرام الذهب اليوم في مصر يشهد استقرار كبير حيث سجل سعر الجرام من العيار الأكثر شعبية، عيار 21 سعر تراوح ما بين 649 إلى 651، أما جرام الذهب عيار 24 فتراوح سعره ما بين 742 إلى 744 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجرام عيار 18 سعر تراوح بين 556 إلى 558 جنيها للجرام، وفيما يلي جدول بالأسعار التفصيلية للذهب في محلات الصاغة المصرية.

العيار السعر يبدأ من إلى عيار 24 742 744 عيار 22 680 682 عيار 21 649 651 عيار 18 556 558 عيار 14 433 434 عيار 12 371 372 سعر الجنية الذهب 5,192 5,208 سعر كيلو الذهب 741,714 744,000

وكما يبحث الكثير من الناس على الذهب وأسعاره لاقتنائه كنوع من أنواع الزينة، يبحث البعض الأخر عن أسعار الذهب لاقتنائه كمخزن قيمة مضمون لحفظ مدخراتهم المالية خوفا من أي تقلبات تشهدها أسعار العملات.

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية

وتشهد أسواق الذهب اليوم في السعودية أيضا حالة من الاستقرار بعد تغيرات حدثت لسعر جرام الذهب خلال الأيام الأخيرة ما بين ارتفاع وانخفاض، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 148.47 ريال سعودي، وفي المقابل بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 127.26 ريال سعودي، وفيما يلي جدول تفصيلى بأسعار الذهب في محلات الصاغة السعودية.