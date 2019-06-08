سعر الذهب اليوم السبت الموافق ٨ يونيو داخل محلات الصاغة

تشهد أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية تأرجحا دائماً ما بين الزيادة والنقصان فتارة نجده يرتفع وتارة أخرى ينخفض وهذا التأرجح راجعاً إلى سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري وكذلك بناءً على قانون العرض والطلب.

لقد ازداد في الفترة الأخيرة وخاصة بعد عيد الفطر المبارك البحث عن أسعار الذهب، وأصبح محط اهتمام الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال، وكذلك الشباب المقبلين على الزواج، وقد ارتفع سعر الذهب اليوم عن البارحة بمعدل أثنين من الجنيهات للجرام، وسوف نوضح في هذا المقال.

سعر الذهب اليوم السبت 8/06/2019 م بعد الزيادة.

سعر مصنعية الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية

تتأرجح أسعار مصنعية الذهب في محلات الصاغة ما بين 30 إلى 65 جنيه وهذا يتوقف على التاجر وكذلك على نوعية عيار الذهب سواء كان 21، أو 24 ،أو 18 لكنها في المعتاد تقدر بحوالي من 7 إلى 10% من سعر الجرام، وعلى الرغم من اختلاف أسعار المصنعية من تاجر لأخر إلا أن سعر الذهب ثابتاُ لأنه يرتبط بشكل رئيسي بالسعر العالمي.

سعر الذهب اليوم السبت

لقد شهد سعر الذهب اليوم ارتفاعا طفيفاً في جميع الأسواق المصرية بلغ قيمته جنيهان، وبناءً على ذلك أصبح سعر الذهب جرام 21 حوالي 625 جنيه، وعيار 18 ب 536 جنيه، وعيار 24 بلغ 715 جنيه، وعيار 22 بلغ 674 جنيه، وعيار 14 بسعر 428 جنيه.

وأما عن الجنيه الذهب فقد بلغ سعره 5086 جنيه، وبلغ سعر كيلو الذهب 714.857 جنيه، وفي حين وصل سعر أوقية الذهب 1341 دولار، وقد تختلف أسعار الذهب ما بين التجار إلا أنها تظل ثابتة في محال الصاغة المصرية، وهذه الأسعار غير شاملة الدمغة أو المصنعية.