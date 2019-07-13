سعر الذهب اليوم السبت 13 يوليو 2019 في محلات الصاغة.. واستقرار نسبي في المعدن الأصفر خلال التعاملات الصباحية

سعر الذهب شهد اليوم السبت 13 يوليو 2019 استقراراً نسبياً خلال التعاملات الصباحية، بما كانت عليه بالأمس الجمعة، بالتزامن مع الثبات النسبي لسعر الدولار الأمريكي في مصر، قرب أعلى مستوى خلال الأسابيع الماضية القليلة، بعدما تقلصت التنبؤات إزاء إنخفاض لسعر الفائدة الأمريكية، على الرغم من أن سوق الأسهم شهد خسائراً على أسعار الذهب عالمياً، لتصبح سعر الأوقية 1392.64 دولار، ثم تراجع مرة آخرى حتى يستقر الآن بقيمة 1396.30 دولار أمريكي.

وأشار أحمد المحللين السياسيين ويدعى “ينجامين لو”، إلى أن أسعار الذهب قد ضعفت بشكل كبير؛ نتيجة توقعات خفض الفوائد وعوائد السندات، ولا سيما الأسواق التي لازالت تضع في حسبانها إنخفاض الفائدة بواقع 25 نقطة، وكان السوق المالي العالمي له دور في هبوط المعدن الأصفر وكذلك.

أسعار الذهب اليوم في مصر

يتأثر سعر الذهب في مصر بشكل خاص وفي العالم بشكل عام، نتيجة لبعض التغيرات العالمية التي تطرأ على المستوى الإقتصادي بأشكاله المختلفة والمتنوعة، وكانت في مصر كالآتي:

العيار اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) جرام عيار 24 755.08 EGP 45.50 USD جرام عيار 22 692.41 EGP 41.73 USD جرام عيار 21 660.69 EGP 39.82 USD جرام عيار 18 566.31 EGP 34.13 USD جرام عيار 14 440.21 EGP 26.53 USD جرام عيار 10 314.87 EGP 18.98 USD

أسعار الجنيه الذهب

العيار سعر جنيه ذهب الذهب بالالجنيه المصرى (EGP) سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) جنيه ذهب عيار 24 6,031.59 EGP 363.49 USD جنيه ذهب عيار 22 5,530.97 EGP 333.32 USD جنيه ذهب عيار 21 5,277.65 EGP 318.05 USD جنيه ذهب عيار 18 4,523.70 EGP 272.62 USD جنيه ذهب عيار 14 3,516.42 EGP 211.92 USD جنيه ذهب عيار 10 2,515.17 EGP 151.58 USD

أسعار كيلو جرام الذهب في مصر

العيار اسعار كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) كيلو جرام عيار 24 755,077.21 EGP 45,504.40 USD كيلو جرام عيار 22 692,405.80 EGP 41,727.53 USD كيلو جرام عيار 21 660,692.56 EGP 39,816.35 USD كيلو جرام عيار 18 566,307.91 EGP 34,128.30 USD كيلو جرام عيار 14 440,210.01 EGP 26,529.06 USD كيلو جرام عيار 10 314,867.20 EGP 18,975.33 USD

اسعار الذهب اليوم

وذكر الدكتور ناجي باقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية شعبة الذهب، بأن أسعار الذهب في الأوقات التي نعيشها الآن فهى أفضل، وإذا ما تم مقارنة سعر الجرام لكافة الأعيرة الذهبية بالثلاث سنوات الماضية، فسوف نلاحظ أنه إرتفع بمعدل 140%.

سعر جرام الذهب الأيام السابقة