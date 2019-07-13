سعر الذهب اليوم السبت 13 يوليو 2019 في محلات الصاغة.. واستقرار نسبي في المعدن الأصفر خلال التعاملات الصباحية

سعر الذهب شهد اليوم السبت 13 يوليو 2019 استقراراً نسبياً خلال التعاملات الصباحية، بما كانت عليه بالأمس الجمعة، بالتزامن مع الثبات النسبي لسعر الدولار الأمريكي في مصر، قرب أعلى مستوى خلال الأسابيع الماضية القليلة، بعدما تقلصت التنبؤات إزاء إنخفاض لسعر الفائدة الأمريكية، على الرغم من أن سوق الأسهم شهد خسائراً على أسعار الذهب عالمياً، لتصبح سعر الأوقية 1392.64 دولار، ثم تراجع مرة آخرى حتى يستقر الآن بقيمة 1396.30 دولار أمريكي.
وأشار أحمد المحللين السياسيين ويدعى “ينجامين لو”، إلى أن أسعار الذهب قد ضعفت بشكل كبير؛ نتيجة توقعات خفض الفوائد وعوائد السندات، ولا سيما الأسواق التي لازالت تضع في حسبانها إنخفاض الفائدة بواقع 25 نقطة، وكان السوق المالي العالمي له دور في هبوط المعدن الأصفر وكذلك.
أسعار الذهب اليوم في مصر
يتأثر سعر الذهب في مصر بشكل خاص وفي العالم بشكل عام، نتيجة لبعض التغيرات العالمية التي تطرأ على المستوى الإقتصادي بأشكاله المختلفة والمتنوعة، وكانت في مصر كالآتي:
|العيار
|اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP)
|اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD)
|جرام عيار 24
|755.08 EGP
|45.50 USD
|جرام عيار 22
|692.41 EGP
|41.73 USD
|جرام عيار 21
|660.69 EGP
|39.82 USD
|جرام عيار 18
|566.31 EGP
|34.13 USD
|جرام عيار 14
|440.21 EGP
|26.53 USD
|جرام عيار 10
|314.87 EGP
|18.98 USD
أسعار الجنيه الذهب
|العيار
|سعر جنيه ذهب الذهب بالالجنيه المصرى (EGP)
|سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD)
|جنيه ذهب عيار 24
|6,031.59 EGP
|363.49 USD
|جنيه ذهب عيار 22
|5,530.97 EGP
|333.32 USD
|جنيه ذهب عيار 21
|5,277.65 EGP
|318.05 USD
|جنيه ذهب عيار 18
|4,523.70 EGP
|272.62 USD
|جنيه ذهب عيار 14
|3,516.42 EGP
|211.92 USD
|جنيه ذهب عيار 10
|2,515.17 EGP
|151.58 USD
أسعار كيلو جرام الذهب في مصر
|العيار
|اسعار كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP)
|اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD)
|كيلو جرام عيار 24
|755,077.21 EGP
|45,504.40 USD
|كيلو جرام عيار 22
|692,405.80 EGP
|41,727.53 USD
|كيلو جرام عيار 21
|660,692.56 EGP
|39,816.35 USD
|كيلو جرام عيار 18
|566,307.91 EGP
|34,128.30 USD
|كيلو جرام عيار 14
|440,210.01 EGP
|26,529.06 USD
|كيلو جرام عيار 10
|314,867.20 EGP
|18,975.33 USD
اسعار الذهب اليوم
وذكر الدكتور ناجي باقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية شعبة الذهب، بأن أسعار الذهب في الأوقات التي نعيشها الآن فهى أفضل، وإذا ما تم مقارنة سعر الجرام لكافة الأعيرة الذهبية بالثلاث سنوات الماضية، فسوف نلاحظ أنه إرتفع بمعدل 140%.
سعر جرام الذهب الأيام السابقة
|التاريخ
|العيار
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 10
|13 يوليو
|755.08
|660.69
|566.31
|440.21
|314.87
|12 يوليو
|755.08
|660.69
|566.31
|440.21
|314.87
|11 يوليو
|749.21
|655.55
|561.90
|436.79
|312.42
|10 يوليو
|759.93
|664.94
|569.94
|443.04
|316.89
|09 يوليو
|745.22
|652.07
|558.92
|434.47
|310.76
|08 يوليو
|744.59
|651.52
|558.44
|434.10
|310.49
|07 يوليو
|746.19
|652.92
|559.64
|435.03
|311.16
|06 يوليو
|747.67
|654.22
|560.76
|435.89
|311.78
|05 يوليو
|747.67
|654.22
|560.76
|435.89
|311.78
|04 يوليو
|759.79
|664.81
|569.84
|442.96
|316.83
|03 يوليو
|757.89
|663.16
|568.42
|441.85
|316.04
|02 يوليو
|765.76
|670.04
|574.32
|446.44
|319.32
|01 يوليو
|744.40
|651.35
|558.30
|433.99
|310.42
|30 يونيو
|747.99
|654.49
|561.00
|436.08
|311.91
|29 يونيو
|755.52
|661.08
|566.64
|440.47
|315.05
|28 يونيو
|755.52
|661.08
|566.64
|440.47
|315.05
|27 يونيو
|757.63
|662.93
|568.22
|441.70
|315.93
|26 يونيو
|757.53
|662.84
|568.15
|441.64
|315.89
|25 يونيو
|761.76
|666.54
|571.32
|444.11
|317.65
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