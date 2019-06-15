سعر الذهب اليوم السبت 15-6-2019 يتراجع من جديد في محلات الصاغة، والأوقية بـ 1341 دولار

سعر الذهب اليوم انخفض من جديد في تعاملات اليوم السبت بعد أن ارتفعت أسعار الذهب مساء أمس الجمعة لأعلى معدل منذ أكثر من 14 شهر، وذلك تزامناً مع سعر الأوقية عالمياً والذي أصبح يشهد تغييرات من يوم لأخر، حيث سجلت الأوقية اليوم السبت 1341 دولار، لتنخفض بمقدار 13 دولار مقارنة بتعاملات أمس، وقد سجل عيار 18 أحد أبرز أعيرة الذهب إقبالاً بعد عيار 21 بنحو 540 جنيه مقابل الجرام، بإنخفاض بقيمة 6 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

منذ قرارات الرئيس ترامب حول فرض رسوم جمركية على المكسيك بالإضافة للحرب التجارية بين أمريكا والصين وأسعار الأوقية أصبحت تشهد تغييرات جديدة بشكل يومي، سواء ارتفاع أو إنخفاض في قيمة الأوقية، وفي أحدث تقرير لسعر الذهب اليوم السبت، أكد نادي نجيب رئيس شعبة المعادن الثمينة في مصر بأن أسعار الذهب قد تراجعت اليوم عقب ارتفاعها بنحو 7 جنيهات مساء أمس، وقد سجل الجنية الذهب بنحو 5032 جنيه.

سعر الذهب اليوم

تراجع الجنيه الذهب في محلات الصاغة بنحو أكثر من 48 جنيه، ليُسجل وفق أخر تقارير صادرة الآن 5032، وسجل عيار 21 الأبرز في مصر بنحو 629 جنيه مقابل الجرام الواحد، ونتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج أحدث أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم.

الوحدة السعر للجرام مقابل الجنيه عيار 24 719 عيار 21 629 عيار 18 540 الجنيه الذهب 5032 أوقية الذهب 1341 دولار

كافة أعيرة الذهب في الجدول السابق لا تتضمن قيمة المصنعية، فقد تختلف قيمة المصنعية من صائغ لأخر قد قمنا بذكرها من قبل، وأبرزهم حجم المشغولات بالإضافة لماركة الذهب.

متوسط أسعار الذهب في مصر

نتابع معكم أيضاً متوسط أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر، حيث تراوح سعر عيار 21 من بين 618 إلى 620 جنيه، وتراوحت أوقية الذهب ما بين 22.321 وحتى 22.392 جنيه، وسجل عيار 18 ما بين 538 جنيه وحتى 540 جنيه مقابل الجرام، وقد تشهد أسعار الذهب تفاوت بسيط في مختلف محلات الصاغة في مصر تزامناً ولكن بفروق بسيطة تكاد لا تتخطي حاجز ال100 قرش.

سعر الذهب اليوم في السعودية

هدوء في أسعار الذهب اليوم في السعودية وفق تقارير اليوم السبت، حيث سجل انخفاض طفيف للغاية في أعيرة الذهب بالمملكة، وقد سجل عيار 21 الآن 161.83 ريال مقابل الجرام، وسجلت أوقية الذهب بالريال السعودي 5033 ريال، وسجل الجنيه الذهب 1133 ريال، وأخيراً بلغ متوسط سعر عيار 18 121.38 ريال.