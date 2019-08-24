سعر الذهب اليوم السبت 24-8-2019 في محلات الصاغة بمصر وعيار 24 يُسجل 805.75 جنيه للجرام

واصل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعه بنحو جنيهان للجرام مع تعاملات اليوم السبت في محلات الصاغة وفق آخر تقارير حتى الآن، يُذكر أن أسعار الذهب في مصر قد شهدت ارتفاع كبير خلال التعاملات المسائية أمس الجمعة بنحو 10 جنيه للجرام، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأوقية عالمياً في ظل ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر، وقد سجلت أوقية الذهب طبقاً لآخر تقارير حتى الآن 1526 دولار.

سعر الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر بنحو 2 جنيه للجرام ليُسجل عيار 21 الأكثر طلباً مقارنة بالأعيرة الأخري بمحلات الصاغة وفق آخر تقارير 705 جنيه للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 5640 جنيه الذي يزن 8 جرامات من الذهب فئة عيار 21، وقد سجل عيار 18 الأبرز في القاهرة والإسكندرية 604.25 جنيه مقابل الجرام الواحد.

الوحدة السعر للجرام مقابل الجنيه عيار 24 805.75 عيار 21 705 عيار 18 604.25 الجنيه الذهب 5640 أوقية الذهب 1526 دولار

مع العلم بأن كافة أعيرة الذهب بالجدول السابق طبقاً لآخر تقرير وبدون إضافة قيمة المصنعية.

متوسط أسعار الذهب في مصر

سجل عيار 22 للجرام ما بين 736 إلى 739 جنيه، بينما تراوحت قيمة الأونصة ما بين 24,987 إلى 25,058 جنيه، وسجل عيار 14 للجرام ما بين 469 إلى 470 جنيه، بينما سجل عيار 12 للجرام ما بين 402 إلى 403 جنيه في أحدث تعاملات حتى الآن.