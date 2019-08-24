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سعر الذهب اليوم السبت 24-8-2019 في محلات الصاغة بمصر وعيار 24 يُسجل 805.75 جنيه للجرام

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
سعر الذهب اليوم السبت 24-8-2019 في محلات الصاغة بمصر وعيار 24 يُسجل 805.75 جنيه للجرام
أسعار الذهب في مصر

واصل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعه بنحو جنيهان للجرام مع تعاملات اليوم السبت في محلات الصاغة وفق آخر تقارير حتى الآن، يُذكر أن أسعار الذهب في مصر قد شهدت ارتفاع كبير خلال التعاملات المسائية أمس الجمعة بنحو 10 جنيه للجرام، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأوقية عالمياً في ظل ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر، وقد سجلت أوقية الذهب طبقاً لآخر تقارير حتى الآن 1526 دولار.

سعر الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر بنحو 2 جنيه للجرام ليُسجل عيار 21 الأكثر طلباً مقارنة بالأعيرة الأخري بمحلات الصاغة وفق آخر تقارير 705 جنيه للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 5640 جنيه الذي يزن 8 جرامات من الذهب فئة عيار 21، وقد سجل عيار 18 الأبرز في القاهرة والإسكندرية 604.25 جنيه مقابل الجرام الواحد.

الوحدةالسعر للجرام مقابل الجنيه
عيار 24805.75
عيار 21705
عيار 18604.25
الجنيه الذهب5640
أوقية الذهب1526 دولار

مع العلم بأن كافة أعيرة الذهب بالجدول السابق طبقاً لآخر تقرير وبدون إضافة قيمة المصنعية.

متوسط أسعار الذهب في مصر

سجل عيار 22 للجرام ما بين 736 إلى 739 جنيه، بينما تراوحت قيمة الأونصة ما بين 24,987 إلى 25,058 جنيه، وسجل عيار 14 للجرام ما بين 469 إلى 470 جنيه، بينما سجل عيار 12 للجرام ما بين 402 إلى 403 جنيه في أحدث تعاملات حتى الآن.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24803 إلى 806
عيار 22736 إلى 739
عيار 21703 إلى 705
عيار 18603 إلى 604
عيار 14469 إلى 470
عيار 12402 إلى 403
الاونصة24,987 إلى 25,058
الجنيه الذهب5,624 إلى 5,640
الكيلو803,429 إلى 805,714

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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