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سعر الذهب اليوم السبت 24/8/2019 في مصر والمملكة العربية السعودية بدون مصنعية

كتب حنان الزهيريفي آخر تحديث
سعر الذهب اليوم السبت 24/8/2019 في مصر والمملكة العربية السعودية بدون مصنعية
سعر الذهب في السعودية اليوم

أكمل سعر الذهب ارتفاعه فى تعاملات اليوم السبت 24  أغسطس، بمقدار جنيهين ليسجل الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 705 جنيهات للجرام، فى ظل استمرار ارتفاع الطلب على المعدن النفيس عالمياُ، ومن خلال تلك المقالة سصوف نتعرف على سعر المعدن الأصفر اليوم في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي .

ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نقوم بالتغطية الكاملة لأسعار الذهب اليوم في مصر ومحلات الصاغة المصرية، وذلك بالعملة الوطنية الجنيه المصري، كما سنقوم بمتابعه الأسعار وتوضيع سعر المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية بعملة الريال السعودي.

أسعار الذهب في مصر

الوحدةمحلات الصاغةجنيه مصريدولار أمريكي
أسعار الذهب عيار 24806807.11 جنيه$48.68
أسعار الذهب عيار 22739739.86 جنيه$44.62
أسعار الذهب عيار 21705706.24 جنيه$42.59
أسعار الذهب عيار 18604605.34 جنيه$36.51
أسعار الذهب عيار 14470470.82 جنيه$28.39
أسعار الذهب عيار 12403403.55 جنيه$24.34
أسعار الذهب عيار 9302.67 جنيه$18.25
أسعار أوقية الذهب25,05825,101 جنيه$1,514
أسعار جنيه الذهب5,6405,650 جنيه$340.73
أسعار كيلو الذهب805,714807,108 جنيه$48,675

أسعار الذهب في مصر للأيام السابقة

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
23 أغسطس813.85712.14610.40474.75406.93
22 أغسطس799.04699.18599.29466.11399.52
21 أغسطس802.15701.90601.62467.92401.07
20 أغسطس804.53703.98603.41469.31402.26
19 أغسطس798.65698.84599.00465.88399.32
18 أغسطس806.72705.90605.05470.59403.36
17 أغسطس806.72705.90605.05470.59403.36
16 أغسطس807.16706.28605.38470.85403.58
15 أغسطس812.33710.81609.26473.86406.16
14 أغسطس809.24708.10606.94472.06404.62

أسعار الذهب في السعودية

نتابع معكم زورانا الكرام أسعار المعدن النفيس في المملكة العربية السعودية ومتوسط أسعار الذهب خلال الأيام الماضية .

الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
أسعار الذهب عيار 24184.21 ريال$49.12
أسعار الذهب عيار 22168.86 ريال$45.03
أسعار الذهب عيار 21161.19 ريال$42.98
أسعار الذهب عيار 18138.16 ريال$36.84
أسعار الذهب عيار 14107.46 ريال$28.65
أسعار الذهب عيار 1292.10 ريال$24.56
أسعار أوقية الذهب5,729 ريال$1,528
أسعار جنيه الذهب1,289 ريال$343.84
أسعار كيلو الذهب184,208 ريال$49,119

أسعار الذهب في السعودية للأيام السابقة

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 10
23 أغسطس184.43161.38138.32107.5892.21
22 أغسطس180.90158.30135.68105.5390.45
21 أغسطس181.32158.66135.99105.7790.66
20 أغسطس181.89159.16136.42106.1090.95
19 أغسطس180.45157.90135.34105.2690.23
18 أغسطس182.57159.75136.93106.5091.29
17 أغسطس182.57159.75136.93106.5091.29
16 أغسطس182.61159.79136.96106.5291.30
15 أغسطس183.74160.77137.80107.1891.87
14 أغسطس182.64159.81136.98106.5491.32

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عن الكاتب

حنان الزهيري

مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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