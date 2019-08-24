سعر الذهب اليوم السبت 24/8/2019 في مصر والمملكة العربية السعودية بدون مصنعية

أكمل سعر الذهب ارتفاعه فى تعاملات اليوم السبت 24 أغسطس، بمقدار جنيهين ليسجل الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 705 جنيهات للجرام، فى ظل استمرار ارتفاع الطلب على المعدن النفيس عالمياُ، ومن خلال تلك المقالة سصوف نتعرف على سعر المعدن الأصفر اليوم في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي .
ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نقوم بالتغطية الكاملة لأسعار الذهب اليوم في مصر ومحلات الصاغة المصرية، وذلك بالعملة الوطنية الجنيه المصري، كما سنقوم بمتابعه الأسعار وتوضيع سعر المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية بعملة الريال السعودي.
أسعار الذهب في مصر
|الوحدة
|محلات الصاغة
|جنيه مصري
|دولار أمريكي
|أسعار الذهب عيار 24
|806
|807.11 جنيه
|$48.68
|أسعار الذهب عيار 22
|739
|739.86 جنيه
|$44.62
|أسعار الذهب عيار 21
|705
|706.24 جنيه
|$42.59
|أسعار الذهب عيار 18
|604
|605.34 جنيه
|$36.51
|أسعار الذهب عيار 14
|470
|470.82 جنيه
|$28.39
|أسعار الذهب عيار 12
|403
|403.55 جنيه
|$24.34
|أسعار الذهب عيار 9
|–
|302.67 جنيه
|$18.25
|أسعار أوقية الذهب
|25,058
|25,101 جنيه
|$1,514
|أسعار جنيه الذهب
|5,640
|5,650 جنيه
|$340.73
|أسعار كيلو الذهب
|805,714
|807,108 جنيه
|$48,675
أسعار الذهب في مصر للأيام السابقة
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|23 أغسطس
|813.85
|712.14
|610.40
|474.75
|406.93
|22 أغسطس
|799.04
|699.18
|599.29
|466.11
|399.52
|21 أغسطس
|802.15
|701.90
|601.62
|467.92
|401.07
|20 أغسطس
|804.53
|703.98
|603.41
|469.31
|402.26
|19 أغسطس
|798.65
|698.84
|599.00
|465.88
|399.32
|18 أغسطس
|806.72
|705.90
|605.05
|470.59
|403.36
|17 أغسطس
|806.72
|705.90
|605.05
|470.59
|403.36
|16 أغسطس
|807.16
|706.28
|605.38
|470.85
|403.58
|15 أغسطس
|812.33
|710.81
|609.26
|473.86
|406.16
|14 أغسطس
|809.24
|708.10
|606.94
|472.06
|404.62
أسعار الذهب في السعودية
نتابع معكم زورانا الكرام أسعار المعدن النفيس في المملكة العربية السعودية ومتوسط أسعار الذهب خلال الأيام الماضية .
|الوحدة
|ريال سعودي
|دولار أمريكي
|أسعار الذهب عيار 24
|184.21 ريال
|$49.12
|أسعار الذهب عيار 22
|168.86 ريال
|$45.03
|أسعار الذهب عيار 21
|161.19 ريال
|$42.98
|أسعار الذهب عيار 18
|138.16 ريال
|$36.84
|أسعار الذهب عيار 14
|107.46 ريال
|$28.65
|أسعار الذهب عيار 12
|92.10 ريال
|$24.56
|أسعار أوقية الذهب
|5,729 ريال
|$1,528
|أسعار جنيه الذهب
|1,289 ريال
|$343.84
|أسعار كيلو الذهب
|184,208 ريال
|$49,119
أسعار الذهب في السعودية للأيام السابقة
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 10
|23 أغسطس
|184.43
|161.38
|138.32
|107.58
|92.21
|22 أغسطس
|180.90
|158.30
|135.68
|105.53
|90.45
|21 أغسطس
|181.32
|158.66
|135.99
|105.77
|90.66
|20 أغسطس
|181.89
|159.16
|136.42
|106.10
|90.95
|19 أغسطس
|180.45
|157.90
|135.34
|105.26
|90.23
|18 أغسطس
|182.57
|159.75
|136.93
|106.50
|91.29
|17 أغسطس
|182.57
|159.75
|136.93
|106.50
|91.29
|16 أغسطس
|182.61
|159.79
|136.96
|106.52
|91.30
|15 أغسطس
|183.74
|160.77
|137.80
|107.18
|91.87
|14 أغسطس
|182.64
|159.81
|136.98
|106.54
|91.32
التعليقات