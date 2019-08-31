سعر الذهب اليوم السبت 31-8-2019 في مصر

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة عقب تراجع كبير في تعاملات أمس الجمعة بنحو 6 جنيه للجرام، وسجلت أوقية الذهب في الوقت الحالي 1520 دولار، وقد تراجعت الأوقية بنحو 25 دولار بعد أن بلغت قيمة الأوقية خلال الأيام القليلة الماضية لأعلى نقطة عند 1545 دولار، وتراجعت عالمياً بسبب كثرة بيع الأصفر بسبب ارتفاع أسعار الذهب وجني الأرباح، وكذلك تصريحات ترامب بشأن عقد جلسة مع رئيس الصين لتهدئة الأمور.

سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب اليوم على كافة أعيرة الذهب بمحلات الصاغة بمصر عند نفس المتوسطات التي اختتمت بها محلات الصاغة تعاملاتها أمس، حيث استقر الجنيه الذهب عند 5632 جنيه، بينما سجل عيار 21 الأبرز في مصر 704 جنيه للجرام، وسجل عيار 18 مقابل الجرام في أحدث تعاملات بنحو 603.5 جنيه.

الوحدة سعر الجرام بالجنيه المصري عيار 24 804.5 عيار 21 704 عيار 18 603.5 الجنيه الذهب 5632 أوقية الذهب 1520 دولار

وتراوج سعر الجرام لعيار 22 ما بين 735 إلى 738 جنيه بدون قيمة المصنعية، وتراوح سعر الأونصة مقابل الجنيه المصري ما بين 24,951 إلى 25,022 جنيه، بينما سجل عيار 14 للجرام ما بين 468 إلى 469 جنيه في أحدث تقارير من محلات الصاغة بمصر، وسجل عيار 12 للجرام 402 جنيه مقابل الجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي

تزامناً مع التغييرات التي تشهدها أسعار الذهب في محلات الصاغة من وقت لأخر، نرصد لكم جدول خاص بأسعار الذهب في مصر يتم تحديثه بشكل تلقائي طبقاً لسعر الأوقية وقتها: