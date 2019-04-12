سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية ، تغيرات سعر الذهب اليوم عن الأيام السابقة

نتناول اليوم أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ، حيث سجل سعر الذهب اليوم في السعودية تغيرات عن الأيام السابقة ، ويشمل تغير الأسعار كل من عيار 24 ، عيار 22 ، عيار 21 ، عيار 18 ، عيار 14 ،عيار 12 ، سنعرض أسعار الذهب لليوم بكلا العملتين الريال السعودي والدولار الأمريكي .

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم

سجل عيار 24 اليوم سعر 155.92 ريال سعودي للوحدة ، 41.57 بالدولار .

سجل عيار 22 اليوم سعر 14.93 ريال سعودي للوحدة ، $ 38.11

سجل عيار 21 اليوم سعر 136.43 ريال سعودي للوحدة ، $36.38

سجل عيار 18 اليوم سعر 116.94 ريال سعودي للوحدة ،$31.18

سجل عيار 14 اليوم سعر 90.96 ريال سعودي للوحدة،$24.25

سجل عيار 12 اليوم سعر 77.96ريال سعودي للوحدة،$20.79

أسعار الذهب في السعودية الأيام السابقة لهذا الشهر

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