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سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية ، تغيرات سعر الذهب اليوم عن الأيام السابقة

كتب سارة شلبي آخر تحديث

نتناول اليوم أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ، حيث سجل سعر الذهب اليوم في السعودية تغيرات عن الأيام السابقة ، ويشمل تغير الأسعار كل من عيار 24 ، عيار 22 ، عيار 21 ، عيار 18 ، عيار 14 ،عيار 12 ، سنعرض أسعار الذهب لليوم بكلا العملتين الريال السعودي والدولار الأمريكي .

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم

  • سجل عيار 24 اليوم سعر 155.92 ريال سعودي للوحدة ، 41.57 بالدولار .
  • سجل عيار 22 اليوم سعر 14.93 ريال سعودي للوحدة ، $ 38.11
  • سجل عيار 21  اليوم سعر 136.43 ريال سعودي للوحدة ، $36.38
  • سجل عيار 18 اليوم سعر  116.94 ريال سعودي للوحدة  ،$31.18
  • سجل عيار 14 اليوم سعر  90.96 ريال سعودي للوحدة،$24.25
  • سجل عيار 12  اليوم سعر   77.96ريال سعودي للوحدة،$20.79

أسعار الذهب في السعودية الأيام السابقة لهذا الشهر

سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية ، تغيرات سعر الذهب اليوم عن الأيام السابقة

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عن الكاتب

سارة شلبي

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