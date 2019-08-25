“سعر الذهب اليوم” .. تعرف على سعر المعدن الأصفر في تعاملات صباح يوم الأحد 25 أغسطس 2019 في محلات الصاغة المصرية والسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 25-8-2019 حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 705 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 604 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5722 جنيه، وسجل كيلو الذهب 806.143 جنيه، وجديراً بالذكر أنه سجلت أوقية الذهب قيمة 1526 دولار، وقد تشهد أسعار الذهب بعض التفاوت وذلك من تاجر لآخر، بينما في محلات الصاغة لا يوجد أي تفاوت يمكن ملاحظته، وذلك نظراً لارتباط الأسعار بالسعر العالمي، ولا يؤثر هذا التفاوت بشكل عام في السعر النهائي للجرام.

ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نقوم بالتغطية الكاملة لأسعار الذهب اليوم في مصر ومحلات الصاغة المصرية، وذلك بالعملة الوطنية الجنيه المصري، كما سنقوم بمتابعه الأسعار وتوضيع سعر المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية بعملة الريال السعودي.

أسعار الذهب في مصر

الوحدة محلات الصاغة جنيه مصري دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 806 807.11 جنيه $48.68 سعر الذهب عيار 22 739 739.86 جنيه $44.62 سعر الذهب عيار 21 705 706.24 جنيه $42.59 سعر الذهب عيار 18 604 605.34 جنيه $36.51 سعر الذهب عيار 14 470 470.82 جنيه $28.39 سعر الذهب عيار 12 403 403.55 جنيه $24.34 سعر الذهب عيار 9 – 302.67 جنيه $18.25 سعر أوقية الذهب 25,058 25,101 جنيه $1,514 سعر جنيه الذهب 5,640 5,650 جنيه $340.73 سعركيلو الذهب 805,714 807,108 جنيه $48,675

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