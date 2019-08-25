 التخطي إلى المحتوى

“سعر الذهب اليوم” .. تعرف على سعر المعدن الأصفر في تعاملات صباح يوم الأحد 25 أغسطس 2019 في محلات الصاغة المصرية والسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية

كتب حنان الزهيريفي آخر تحديث
“سعر الذهب اليوم” .. تعرف على سعر المعدن الأصفر في تعاملات صباح يوم الأحد 25 أغسطس 2019 في محلات الصاغة المصرية والسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية
سعر الذهب في السعودية اليوم

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 25-8-2019  حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 705 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 604 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5722 جنيه، وسجل كيلو الذهب 806.143 جنيه، وجديراً بالذكر أنه سجلت أوقية الذهب قيمة 1526 دولار، وقد تشهد أسعار الذهب بعض التفاوت وذلك من تاجر لآخر، بينما في محلات الصاغة لا يوجد أي تفاوت يمكن ملاحظته، وذلك نظراً لارتباط الأسعار بالسعر العالمي، ولا يؤثر هذا التفاوت بشكل عام في السعر النهائي للجرام.

ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نقوم بالتغطية الكاملة لأسعار الذهب اليوم في مصر ومحلات الصاغة المصرية، وذلك بالعملة الوطنية الجنيه المصري، كما سنقوم بمتابعه الأسعار وتوضيع سعر المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية بعملة الريال السعودي.

أسعار الذهب في مصر

الوحدةمحلات الصاغةجنيه مصريدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24806807.11 جنيه$48.68
سعر الذهب عيار 22739739.86 جنيه$44.62
سعر الذهب عيار 21705706.24 جنيه$42.59
سعر الذهب عيار 18604605.34 جنيه$36.51
سعر الذهب عيار 14470470.82 جنيه$28.39
سعر الذهب عيار 12403403.55 جنيه$24.34
سعر الذهب عيار 9302.67 جنيه$18.25
سعر أوقية الذهب25,05825,101 جنيه$1,514
سعر جنيه الذهب5,6405,650 جنيه$340.73
سعركيلو الذهب805,714807,108 جنيه$48,675

Image result for â«Ø³Ø¹Ø± Ø§ÙØ°ÙØ¨ Ø§ÙÙÙÙ Ø¹Ø±Ø¨ ÙÙÙØ²â¬â

سعر الدولار اليوم الأحد 25 أغسطس 2019 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية .. أسعار صرف العملات وفقاً للبنك المركزي

أسعار الذهب في السعودية

“محدث” أسعار الدواجن اليوم الأحد 25/8/2019 في البورصة المصرية والسوق المحلي

الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24184.21 ريال$49.12
سعر الذهب عيار 22168.86 ريال$45.03
سعر الذهب عيار 21161.19 ريال$42.98
سعر الذهب عيار 18138.16 ريال$36.84
سعر الذهب عيار 14107.46 ريال$28.65
سعر الذهب عيار 1292.10 ريال$24.56
سعر أوقية الذهب5,729 ريال$1,528
اسعار جنيه الذهب1,289 ريال$343.84
سعر كيلو الذهب184,208 ريال$49,119

سوف يهمك:

عن الكاتب

حنان الزهيري

مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.