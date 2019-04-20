بعد خسارة جرام الذهب 18 جنيها أمس على مدى أسبوع مضى.. تعرف على السعر اليوم

هبطت #أسعار_الذهب اليوم السبت لأدنى المستويات بعد أن خسر خلال الأسبوع الماضي 18 جنيها، و يوم الخميس الماضي كانت قاربت من هبوط شهر ديسمير العام المنصرم، ولكنها الآن زات، وذلك لتحسن الاقتصاد العالمي عكس ما كان متوقعا الفترات الماضية، فدفع ذلك المستثمرين للإقبال على المخاطرة قبل نشرهم لبعض البيانات الاقتصادية.

هبوط الذهب

وقال نادى نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، «إن أسعار الذهب العالمية تسجل أدنى سعر لها منذ قرابة شهر ونصف، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى مصر»، وأن هبوط سعر الدولار فى مصر سواء بالبنوك الرسمية أو بالمصارف، أو حتى بالسوق السوداء والسوق الموازى، دفع سعر الذهب للهبوط بشكل ملحوظ.

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#الدولار_الأمريكي

وفقد #الدولار_الأمريكي في البنوك نحو 10 قروش فبات يسجل 17.15 جنيها للشراء و17.25 جنيها للبيع مقابل 17.25 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع، الخميسي الماضي، في البنك الأهلي المصري.

بيانات الولايات المتحدة بصعود الدولار الأمريكي

واستقرت #أسعار_الذهب اليوم السبت قرب أدنى ستوياتها في الأربعة أشهر الماضية، مع صعود #الدولار حسب بيانات قوية بالولايات المتحدة، وهو ما غطى الدعم الذي تلقاه المعدن النفيس من بيانات أوروبا.

#أسعار_الذهب_في_مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 705.40 جنيه $41.05 سعر الذهب عيار 22 646.62 جنيه $37.62 اسعار الذهب عيار 21 617.24 جنيه $35.92 اسعار الذهب عيار 18 529.06 جنيه $30.78 سعر الذهب عيار 14 411.49 جنيه $23.94 سعر الذهب عيار 12 352.70 جنيه $20.52 سعر الذهب عيار 9 264.53 جنيه $15.39 اسعار أوقية الذهب 21,938 جنيه $1,277 اسعار جنيه الذهب 4,938 جنيه $287.32 اسعار كيلو الذهب 705,401 جنيه $41,045

#أسعار_الذهب_في_السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 153.93 ريال $41.05 سعر الذهب عيار 22 141.10 ريال $37.62 اسعار الذهب عيار 21 134.69 ريال $35.92 اسعار الذهب عيار 18 115.45 ريال $30.78 سعر الذهب عيار 14 89.79 ريال $23.94 سعر الذهب عيار 12 76.96 ريال $20.52 اسعار أوقية الذهب 4,787 ريال $1,277 اسعار جنيه الذهب 1,078 ريال $287.32 اسعار كيلو الذهب 153,929 ريال $41,045

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