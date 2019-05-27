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سعر الذهب اليوم فى مصر الاثنين 27 مايو 2019 واخر تحديث للمعادن الصفراء خلال التعاملات الصباحية وعيار 21 يسجل هذا السعر

كتب سعيد عبد الفتاحفي آخر تحديث
سعر الذهب اليوم فى مصر الاثنين 27 مايو 2019 واخر تحديث للمعادن الصفراء خلال التعاملات الصباحية وعيار 21 يسجل هذا السعر
سعر الذهب

فى متابعة مستمرة لأسعار المعادن الصفراء فى مصر وأخر اخبار سعر الذهب اليوم فى السوق ومحلات الصاغة، حيث شهدت المعادن الصفراء خلال الفترة الماضية حالة كبيرة من التقلبات والتى جاءت تأثير بتراجع الكبير الذي شهدته الورقة الخضراء الدولار الامريكى والذى انخفض بشكل كبير بعد عدة عوامل، ويعد الذهب من أهم المعادن التى تدخل فى الكثير من المنتجات والتي يعتمد عليها التجار والمستثمرين لقياس مدى قوة الاقتصاد، وعلى الجانب الآخر يتابع عدد كبير من المهتمين باسعار الذهب من المواطنين والشباب المقبلين على الزواج والتجار

سعر الذهب اليوم فى مصر

ويشغل بال الكثير من المواطنين اسعار الذهب بكافة عياراته، حيث شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار النسبي بعد الانخفاض الكبير التى شهدتها عقب انخفاض أسعار العملات امام العملة المحلية الجنيه المصري، وجاءت تصريحات تصريحات سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية نادي نجيب ، حالة استقرار كافة اسعار الذهب بكافة عياراته  شمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر. عن سعر أمس.

سعر الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 686 إلى 688
عيار 22 629 إلى 631
عيار 21 600 إلى 602
عيار 18 514 إلى 516
عيار 14 400 إلى 401
عيار 12 343 إلى 344
الاونصة 21,326 إلى 21,397
الجنيه الذهب 4,800 إلى 4,816
الكيلو 685,714 إلى 688,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 698.14 جنيه $41.36
سعر الذهب عيار 22 639.97 جنيه $37.91
اسعار الذهب عيار 21 610.89 جنيه $36.19
اسعار الذهب عيار 18 523.61 جنيه $31.02
سعر الذهب عيار 14 407.25 جنيه $24.13
سعر الذهب عيار 12 349.07 جنيه $20.68
سعر الذهب عيار 9 261.80 جنيه $15.51
اسعار أوقية الذهب 21,712 جنيه $1,286
اسعار جنيه الذهب 4,887 جنيه $289.53
اسعار كيلو الذهب 698,138 جنيه $41,360
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, May 27, 2019 09:06 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
26 مايو 696.72 609.65 522.55 406.43 348.36
25 مايو 696.97 609.86 522.73 406.57 348.48
24 مايو 697.08 609.96 522.82 406.63 348.54
23 مايو 696.24 609.23 522.19 406.14 348.12
22 مايو 693.95 607.22 520.47 404.81 346.98
21 مايو 697.86 610.64 523.40 407.09 348.93
20 مايو 699.67 612.23 524.76 408.15 349.84
19 مايو 700.37 612.84 525.28 408.55 350.18
18 مايو 699.85 612.39 524.90 408.25 349.93
17 مايو 700.10 612.60 525.08 408.39 350.05
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

 

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عن الكاتب

سعيد عبد الفتاح

مدون ومتخصص فى العديد من المجالات، أهتم بالمجال الاقتصادي والرياضي وكذلك أخبار الرأي العام، مهتم بتقديم محتوى مميز للزائر، مهتم بالمحتوى الحصري والسيو، كما أعشق دائما السفر والتطلع للمستقبل ومتابعة ما هو جديد فى هذا المجال،مصري الجنسية محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب فى كل ما ويفيد المجتمع المصري ومتابع جيد ومحلل لبعض الاسعار التى يهتم بها التجار محرري موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ،موقع كلمة، وصفحة كلمة،

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