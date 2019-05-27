سعر الذهب اليوم فى مصر الاثنين 27 مايو 2019 واخر تحديث للمعادن الصفراء خلال التعاملات الصباحية وعيار 21 يسجل هذا السعر

فى متابعة مستمرة لأسعار المعادن الصفراء فى مصر وأخر اخبار سعر الذهب اليوم فى السوق ومحلات الصاغة، حيث شهدت المعادن الصفراء خلال الفترة الماضية حالة كبيرة من التقلبات والتى جاءت تأثير بتراجع الكبير الذي شهدته الورقة الخضراء الدولار الامريكى والذى انخفض بشكل كبير بعد عدة عوامل، ويعد الذهب من أهم المعادن التى تدخل فى الكثير من المنتجات والتي يعتمد عليها التجار والمستثمرين لقياس مدى قوة الاقتصاد، وعلى الجانب الآخر يتابع عدد كبير من المهتمين باسعار الذهب من المواطنين والشباب المقبلين على الزواج والتجار

سعر الذهب اليوم فى مصر

ويشغل بال الكثير من المواطنين اسعار الذهب بكافة عياراته، حيث شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار النسبي بعد الانخفاض الكبير التى شهدتها عقب انخفاض أسعار العملات امام العملة المحلية الجنيه المصري، وجاءت تصريحات تصريحات سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية نادي نجيب ، حالة استقرار كافة اسعار الذهب بكافة عياراته شمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر. عن سعر أمس.

سعر الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 686 إلى 688 عيار 22 629 إلى 631 عيار 21 600 إلى 602 عيار 18 514 إلى 516 عيار 14 400 إلى 401 عيار 12 343 إلى 344 الاونصة 21,326 إلى 21,397 الجنيه الذهب 4,800 إلى 4,816 الكيلو 685,714 إلى 688,000 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 698.14 جنيه $41.36 سعر الذهب عيار 22 639.97 جنيه $37.91 اسعار الذهب عيار 21 610.89 جنيه $36.19 اسعار الذهب عيار 18 523.61 جنيه $31.02 سعر الذهب عيار 14 407.25 جنيه $24.13 سعر الذهب عيار 12 349.07 جنيه $20.68 سعر الذهب عيار 9 261.80 جنيه $15.51 اسعار أوقية الذهب 21,712 جنيه $1,286 اسعار جنيه الذهب 4,887 جنيه $289.53 اسعار كيلو الذهب 698,138 جنيه $41,360 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, May 27, 2019 09:06 AM بتوقيت دولة مصر