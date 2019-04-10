سعر الذهب اليوم الأربعاء 10-4-2019 في الأسواق ومحلات الصاغة (مُحدث دائما)

نقدم لكم يومياً سعر الذهب في مصر، ويتنوع السعر تنوعاً طفيفاً بين محافظة وأخري وذلك يرجع لاختلاف سعر الدولار اليومي، وأيضاً للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقد يبحث الكثيرون يومياً عن سعر المعدن الأصفر وذلك رغباً في الحصول علي أفضل سعر للذهب في مصر، لقتنائة للزواج أو لأدخاره كمشروع صغير ويزداد مع الوقت، خاصتاً في الفترة الحالية والتي ارتفع فيها سعر جرام الذهب في أسواق الصاغة عن آخر عامين، والتي يرتبط ارتباط كبير بارتفاع سعر الدولار في الآونة الأخيرة، وسوف نقدم لكم في هذه المقالة آخر تحديثات أسعار الذهب في مصر.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 10/4 /2019م في مصر:

يشهد المعدن الأصفر حالياً حالة من الاستقرار في سعر الذهب اليومية، حيث يبلغ سعر جرام ذهب 24 جرام ما بين 710 و720 جنيه للجرام الواحد، ويبلغ أيضاً سعر عيار ذهب 21 ما بين 620 و630 جنيه للجرام الواحد، وتأتى هذه الأسعار إليكم بدون إضافة المصنعيه للتجار والتي تختلف من محافظة لأخرى أو من بلد لأخرى، والتي تتراوح ما بين 20 وتصل إلى 80 جنيه في بعض الأحيان، أما عن أسعار جميع أعيره الذهب فهي كالتالي:

عيار الذهب السعر بالجنيه المصري سعر ذهب 24 720 سعر ذهب 22 655 سعر ذهب 21 636 سعر ذهب 18 545 سعر ذهب 14 424 الجنية الذهب 5020 سعر أوقية الذهب عيار 21 19،824،43 سعر الكيلو ذهب عيار 21 637،320،25

ويُمكنك ترك أستفساركم وتوقعاتكم عن اسعار الذهب الفترة القادمة.

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