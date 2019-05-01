سعر الذهب اليوم في السعودية | شامل تقرير الأربعاء 1 مايو 2019 الموافق 26 شعبان 1440 بالتحديثات الفورية

أسعار الذهب اليوم 1 مايو 2019 والموافق 26 من شهر شعبان للعام 1440 بالسعودية، هو بلا شك من أهم تقارير اليوم الاقتصادية التي يوليها المواطن السعودي أهمية كبيرة كرغبة استثمارية وادخارية للتعرف على أحدث أسعار الذهب بالمملكة وما يعنيه ذلك من تغير وتأثير مُهم في قرارات المواطن في شراء الذهب أو الاستثمار فيه .

ونحن بكل تلك المتطلبات ننقل لكم أسعار الذهب بالسعودية شاملة كافة الأصناف وأيضاً الأعيرة داخل السعودية، مع توضيح أحدث أسعار الأوقية الذهبية بالسعودية، وأسعار الجنيه الذهب بالسعودية اليوم، وأيضاً سعر كيلو الذهب بالمملكة اليوم الأربعاء 1 مايو .

تفاصيل أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-5-2019

وبمتابعة الأسواق السعودية للذهب، تبين لنا التفاصيل والبيانات التالية حول أحدث الأسعار التي تخص المعدن الأصفر بالمملكة وتبين أنها كالتالي :

سعر عيار 24 من الذهب بالسعودية اليوم سجل 42 ريال سعودي .

وسعر العيار 22 من الذهب داخل السعودية اليوم سجل 56 ريال سعودي .

وسعر عيار 21 من الذهب بالسعودية اليوم سجل بالأسواق 12 ريال سعودي .

وسعر عيار 18 من الذهب بالمملكة اليوم سجل 82 ريال سعودي .

سعر عيار 14 بالمملكة السعودية اليوم من الذهب سجل 08 ريال سعودي .

وبالمتابعة أيضاً تبين الأسعار التالية بقطاع تداول الذهب داخل السعودية بتاريخ 1 مايو :

حيث سجل الجنيه الذهب اليوم الأربعاء بالسعودية سعر 1,081 ريال سعودي، وسجلت الأوقية الذهبية اليوم بالسعودية سعر 4,803 ريال سعودي، وتبين أيضاً أن سعر كيلو الذهب اليوم 1-5-2019 بالسعودية سعر 154,423 ريال سعودي .

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