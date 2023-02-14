سعر الذهب اليوم في الكويت عيار 21.. انخفاض طفيف عن أمس

نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 طبقًا لآخر نشرات وزارة التجارة والصناعة الكويتية (MOCI)، وقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم بصورة طفيفة جدًا ليبلغ سعره 16.059 دينار كويتي وكان سعره أمس 16.173 دينار، هذا وتشهد سوق الذهب في الكويت رواجًا كبيرًا، لما تُقدمه من معروضات ومقتنيات ذهبية رائعة.
سعر الذهب اليوم في الكويت عيار 21 وباقي العيارات
- بلغ سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 في الكويت عيار 21 مبلغ 16.059 دينار – 52.48 دولار.
- سعر الجرام من عيار 24 بلغ 18.335 دينار – 59.918 دولار.
- سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ 16.822 دينار – 54.975 دولار.
- سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 13.765 دينار – 44.983 دولار.
- سعر اونصة الذهب 570.276 دينار كويتي – 1863.647 دولار.