سعر الذهب اليوم في الكويت عيار 21.. انخفاض طفيف عن أمس

نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 طبقًا لآخر نشرات وزارة التجارة والصناعة الكويتية (MOCI)، وقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم بصورة طفيفة جدًا ليبلغ سعره 16.059 دينار كويتي وكان سعره أمس 16.173 دينار، هذا وتشهد سوق الذهب في الكويت رواجًا كبيرًا، لما تُقدمه من معروضات ومقتنيات ذهبية رائعة.

سعر الذهب اليوم في الكويت عيار 21 وباقي العيارات