أسعار الذهب في مصر والسعودية اليوم الأحد 5 أغسطس 2018

نتيجة للتغيرات التي أصبح يشهدها سعر الذهب اليوم في مصر من بين ارتفاع وانخفاض نقدم لكم اليوم عبر موقع كلمة أحدث أسعار الذهب، الجدير بالذكر أن الذهب في مصر شهد ارتفاع مساء أمس بقيمة جنيهان للجرام الواحد وذلك تزامناً مع سعر أوقية الذهب، وفي تقرير سعر الذهب في مصر شهد المعدن الأصفر انخفاضاً.

وجاءت أسعار الذهب اليوم لتستقر على نفس المتوسطات التي سجلتها مساء أمس، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً وفق تقارير محلات الصاغة بسعر 607 مقابل الجرام الواحد، فيما سجل الجنية الذهب 4860 جنية.

سعر الذهب اليوم في مصر

بعد تعويم الجنية المصري في نهاية عام 2016 ارتفع سعر الذهب تزامناً مع سعر الورقة الخضراء، وظهرت مبادرات في بعض محافظات مصر لتسهيل الزواج، ليكن من أبرز تلك المبادرات مؤخراً في محافظة الدقهلية وتحديداً في قرية ميت ظاهر بعد أن تجمع عدد كبير من عائلات القرية تقريباً 106 عائلة.

وتم الاتفاق على التالي أن لا تزيد الشبكة عن 20 جرام ذهب فقط ولا تقل عن 10 جرام ويرجع ذلك لقدرة العريس، فيما تم الاتفاق أيضاً على إلغاء النيش نهائياً وغرفة الأطفال أيضاً وعدد من الاتفاقات الأخرى التي رحب بيها عدد كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.

العيار السعر بالجنية المصري 24 694 22 635 21 607 18 520 الجنية الذهب 4860 أوقية الذهب 1213 دولار

كانت هذه قائمة بأسعار الذهب في مصر وفق آخر تقارير صادرة حتى الآن.

سعر الذهب اليوم في السعودية

استقر سعر الذهب اليوم في المملكة دون وجود أي تغييرات، ليسجل عيار 21 للجرام الواحد 128.14 ريال، فيما سجل الجنية الذهب 1025 ريال، واستقر عيار 18 عند 109.83 ريال وأخيراً سجل عيار 24 للجرام 146.44ريال.