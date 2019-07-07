سعر الذهب اليوم في مصر ، تغير سعر الذهب اليوم الإثنين في جميع الأسواق المحلية والعالمية

سعر الذهب اليوم في مصر، سعر الذهب اليوم الإثنين 8/7 في الأسواق المحلية والعالمية، لا شك في أن سعر الذهب يشغل العديد من المواطنين داخل مصر ،حيث أن هناك فئة كبيرة التي تتعامل مع الذهب كاستثمار ،وهناك آخرين يعتبرون الذهب من أهم مصادر الادخار لديهم ،كما يهم سعر الذهب أيضا فئة الشباب المقبلون علي الزواج ،لذا اعددنا ذلك المقال لإفادة الشريحة الكبيرة التي تهتم بسعر الذهب ، كما سنبرز حالة استقرار السعر من عدمه مقارنة بالأيام الماضية .

سعر الذهب اليوم في الأسواق

شهد سعر الذهب خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار وثبات الأسعار حيث كان السعر يزيد ثم ينخفض والعكس صحيح ، والخبر السار هو أن سعر الذهب اليوم الإثنين شاهد حالة من الانخفاض الملحوظ مقارنة بالأيام السابقة ،حيث اعتبرت أسعار الذهب اليوم في الأسواق الحد الأدنى مقارنة بالفترة الزمنية الماضية .

سعر الذهب اليوم علي حسب كل وحدة