سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28/8/2019 بدون مصنعية

سعر الذهب في مصر طغت عليه سمة عدم الاستقرار والتذبذب بين انخفاض تارة وارتفاع تارة أخرى، ولكن الأبرز خلال الآونة الأخيرة ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بشكل كبير وغير مسبوق، متأثرة بارتفاع الذهب في السوق العالمية، على خلفية الحرب التجارية المستعرة منذ شهور بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى لتوجه المستثمرين للاستثمار في قطاع الذهب باعتباره الملاذ الآمن في ظل الظروف والأزمات الإقتصادية الطارئة، وكان نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، قد صرح في وقت سابق، أن سعر المعدن النفيس لا يمكن توقعه في الفترة المقبلة، وتشهد حركة المبيعات جمودًا ملحوظًا بعد الارتفاع الكبير الذي طرأ مؤخرًا على أمل تراجع الأسعار مجددًا.

سعر الذهب اليوم

ارتفاع متواصل في أسعار الذهب

سجل سعر المعدن الأصفر اليوم ارتفاعًا مع بداية التعاملات مع افتتاح البورصة العالمية على ارتفاع قياسي للأوقية، ليسجل جرام عيار 21 سعر 709 جنيه ، ةفيما يلي ننشر الأسعار المتداولة في محلات الصاغة المصرية اليوم محدثة لحظة بلحظة وفور حدوث أي تغييرات جديدة على الأسعار:

سعر جرام الذهب عيار 24 : 810 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22 : 743 جنيه .

سعر جرام الذهب عيار 21: 709 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 : 608 جنيه

سعر الأونصو (الأوقية) : 25.000 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 5.672 جنيه

سعر الكيلو الذهب : 810.286 جنيه.

تنويه هام: الاسعار المذكورة هي متوسط أسعار الذهب المتداولة في محلات الصاغة المصرية بدون أجور المصنعية التي تتراةح ما بين 40 – 80 جنيه، لذلك قد تختلف الأسعار من مكان لآخر ومن تاجر لآخر ، ولكن السعر الرسمي للجرام موحد في أنحاء الجمهورية وإنما الاختلاف يكون نتيجة الاختلاف في تقاضي أجور المصنعية.