سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-6-2019

يشهد سعر الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار، حيث أن أسعار الذهب اليوم الاثنين هامة لمن هم مقبلين على الزواج من النساء والرجال، وأيضاً سعر المعدن الأصفر بصفة عامة يهم المستثمرين، وذلك لأن المعدن الأصفر مرتبط بالأقتصاد العالمي، وقد أصبح الذهب الملاذ الآمن للعديد من المصريين وباقي الدول العربية، في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد العديد من الدول.

شهدت مصر ارتفاعاً في الطلب على الذهب، وذلك بعد تلميحات الاحتياطي من الفيدرالي الأمريكي، باحتمالية خفضه لمعدلات الفائدة في وقت قريب، لأول مرة منذ 10 سنوات، وأدى ذلك إلى تراجع سعر صرف الدولار مما جعل شراء الذهب أقل كلفة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 يسجل | 556 جنيهاً للجرام.

عيار 21 يسجل| 649 جنيهاً للجرام.

عيار 24 يسجل| 742 جنيهاً للجرام.

سعر أوقية الذهب| 1399 دولاراً.

سعر الجنية الذهب| 5192 جنيهاً.

سجلت أسعار الذهب في يونيو الجاري ارتفاع بنسبة 10%، وقد بلغت أسعار أوقية الذهب في التعاملات نحو 1399 دولاراً، وذلك منذ عام 2013 في أعلى مستوى.

وقد شاهدنا في الآونة الأخيرة بأن المقبلين على الزواج من الرجال أو النساء، بدأوا في التخلي عن الذهب في الزواج أو الخطوبة واستبدلوه بشبكة من الفضة، وذلك لارتفاع المعدن الأصفر في سعره، وعدم مقدرة العديد منهم في جلب شبكة من الذهب، وأيضاً نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها معظم الشباب في هذه الفترة.