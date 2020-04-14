سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14 ابريل 2020 وارتفاع غير مسبوق للجرام عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2020 ارتفاعاً غير مسبوق، مدفوعة بزيادة الطلب على المعدن النفيس في السوق العالمي، وذلك بفعل المخاوف التي انتابت قطاع كبير من المستثمرين من تباطوء النمو الاقتصادي بسبب تفشى وباء كورونا المستجد خاصة في العديد من الدول المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدول الفاعله في نمو الاقتصاد العالمي.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14 ابريل 2020:-

يقول خبراء صناعة الذهب في مصر، بأن أسعار الذهب في مصر عادة ما تتأثر بثلاثة عوامل أي عامل منهم يؤدي إلى حدوث ارتفاع وانخفاض في أسعار الذهب في السوق المحلي المصري، وأولي هذه العوامل هي سعر الذهب في السوق العالمي، فكلما ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمي بفعل زيادة الطلب على المعدن النفيس أدت إلى رفع سعر الذهب في السوق المحلي وهو ما حدث اليوم، حيث أن زيادة الطلب على الذهب في السوق العالمي أدي إلى زيادة سعر الذهب هناك وهو ما انعكس بدوره وأدي إلى حدوث الارتفاع التاريخي اليوم في سعر الذهب حيث ارتفع جرام عيار 21 في تعاملات اليوم بمقدار 12 بالمقارنة بيوم أمس الاثنين.

وتاني العوامل المؤثرة في سعر الذهب في مصر هي سعر الدولار في البنوك المصرية وهو مستقر في مصر الآن بفعل الاستقرار في حجم الطلب على الدولار، وأخيراً حجم الطلب المحلي على الذهب وهو يكاد يكون منعدم بسبب الارتفاع الكبير في سعر الذهب ويعاني سوق الذهب في مصر منذ عدة سنوات من حالة الركود في الطلب على المعدن الأصفر.

وسعر الذهب اليوم في مصر في محال الصاغة كالتالي:-

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 من 848 إلى 850 عيار 22 من 777 إلى 779 عيار 21 من 742 إلى 744 عيار 18 من 636 إلى 638 عيار 14 من 495 إلى 496 عيار 12 من 424 إلى 425 أوقية الذهب من 26.373 إلى 26.444 الجنيه الذهب من 5.936 إلى 5.952 كيلو الذهب 848.000 إلى 850.286

ملحوظة: هذه الاسعار قد تختلف من محل صاغة لأخر